Piramal Pharma Limited quotata nelle borse BSE e NSE

MUMBAI, 21 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL)(nome azionario: PPLPHARMA) oggi è stata quotata nelle borse indiane, la BSE (Bombay Stock Exchange) e la NSE (National Stock Exchange). L'annuncio della quotazione, un momento decisamente importante, è stato evidenziato dal fatto che la campanella di apertura della BSE è stata suonata da Ajay Piramal, Chairman of Piramal Group, Nandini Piramal, Chairperson of PPL, e Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma, insieme a Nayan Mehta, Chief Financial Officer e Sameer Patil, Chief Business Officer della Bombay Stock Exchange Ltd.

Mr. Ajay Piramal, Chairman, Piramal Group (right), Ms. Nandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited and Mr. Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma at the listing ceremony of Piramal Pharma Ltd. at Bombay Stock Exchange

Nel giugno 2020, PPL ha firmato un accordo con The Carlyle Group Inc. per investire capitale azionario di crescita per una partecipazione del 20% in Piramal Pharma Limited. Di conseguenza, il settore farmaceutico è stato scorporato verticalmente da Piramal Enterprises Limited (PEL). Nell'ottobre 2021, il Consiglio di amministrazione di PEL ha approvato la scissione dell'attività farmaceutica e la semplificazione della struttura aziendale per trasformare PEL da conglomerato multi-settore a due entità distinte e quotate, focalizzate nei servizi finanziari e nell'industria farmaceutica.

PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) integrata, Piramal Critical Care (PCC), un'attività Complex Hospital Generics e l'attività India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni.

Ajay Piramal, Chairman of Piramal Group, ha dichiarato: "Oggi, con la quotazione di Piramal Pharma Limited, abbiamo garantito il puntuale completamento del processo di scissione annunciato lo scorso anno. La quotazione è in linea con il nostro obiettivo di trasformare il gruppo da un conglomerato multi-settore a due entità quotate e distinte focalizzate ciascuna su un settore. La semplificazione della struttura consentirà di ottenere un maggiore valore per gli azionisti. PPL ha tutto ciò che serve per diventare un marchio indiano globale nel settore farmaceutico. Ha un modello di business integrato, un'offerta di prodotti di nicchia e un team globale per garantire una crescita responsabile in futuro".

Nandini Piramal, Chairperson PPL, ha dichiarato: "Siamo lieti che Piramal Pharma stia intraprendendo un nuovo percorso come entità incentrata sull'industria farmaceutica con una struttura aziendale semplificata. Oggi, stiamo crescendo più rapidamente del mercato e siamo rilevanti per i clienti in ciascuna delle nostre linee di attività in cui offriamo i nostri prodotti e servizi. In futuro, intendiamo continuare a concentrarci sulla crescita delle nostre linee di business selezionate e identificheremo e garantiremo opportunità di crescita inorganica e organica per generare valore costante per gli azionisti. Siamo orgogliosi della nostra straordinaria esperienza in fatto di qualità e della nostra attenzione al paziente, al cliente e al consumatore."

L'attività CDMO di PPL (fatturato anno fiscale 2022 di ₹3.960 Cr) offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per l'intero ciclo di vita dei farmaci a innovatori e aziende generiche. L'attività di Complex Hospital Generics (fatturato anno fiscale 2022 di ₹2.002 Cr) offre una gamma di prodotti che include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. L'attività di Consumer Healthcare (fatturato anno fiscale 2022 di ₹741 Cr) è tra i principali attori in India nel settore dell'autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano e un'infrastruttura di vendite e marketing nazionale a servizio dell'assistenza sanitaria per i consumatori indiani.

Piramal Pharma Limited si concentra sulla crescita dell'azienda e ha effettuato costantemente investimenti per supportarla. Per il settore CDMO, si sta concentrando sulla crescita strategica della catena del valore sfruttando un modello end-to-end per offrire servizi integrati con oltre 170 progetti integrati eseguiti ad oggi e concentrarsi sullo sviluppo di capacità differenziate. L'attività di Complex Hospital Generics ha una solida pipeline con oltre 40 SKU in varie fasi di sviluppo. Con la divisione Consumer Healthcare, PPL si è basata sui suoi marchi più forti: ha lanciato 40 nuovi prodotti e 18 nuovi SKU e ha ampliato la distribuzione ai moderni negozi commerciali e ai canali di e-commerce.

