Piramal Pharma presenta il suo Bilancio sostenibilità nell'esercizio 21-22, in cui articola il suo percorso ESG per accelerare il ritmo dell'integrazione delle pratiche di sostenibilità

Il Bilancio illustra il quadro strategico e operativo dell'ESG di PPL e la roadmap di esecuzione, compresi gli obiettivi specifici

Il Bilancio è redatto in conformità agli standard GRI e sottolinea l'impegno di PPL a contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e a generare un impatto positivo per le parti interessate

MUMBAI, India, 13 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) ha presentato oggi il suo Bilancio di sostenibilità dell'esercizio 21-22 per fornire una panoramica delle sue prestazioni relative ai parametri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Bilancio evidenzia le aspirazioni di crescita responsabile di PPL attraverso operazioni sostenibili che coprono i tre rami aziendali: Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), Complex Hospital Generics (CHG) e India Consumer Healthcare (ICH) in India, Regno Unito (UK) e Stati Uniti (USA).

PPL’s Strategic ESG Framework

Il Bilancio si concentra sullo scopo e sulla visione dell'azienda, che sono alla base del quadro strategico e operativo ESG, basato sui quattro pilastri di operazioni responsabili, centralità delle parti interessate, resilienza aziendale, qualità ed eccellenza. Guidata da questo quadro, l'azienda si impegna a ridurre la propria impronta ambientale, servire le comunità locali, fornire un luogo di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso, promuovere pratiche commerciali etiche e costruire una catena del valore più sostenibile in collaborazione con clienti e fornitori.

Per visualizzare la strategia, la struttura quadro e gli obiettivi ESG dell'azienda, scaricare la versione integrale del Bilancio: PPL Sustainability Report FY21-22

Nandini Piramal, Executive Director di Piramal Enterprises e Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Piramal ha sempre dato priorità alle pratiche di sostenibilità, centrali in tutte le sue operazioni. Abbiamo compiuto passi significativi nei settori del riciclo delle acque reflue e del risparmio energetico, della gestione dei cambiamenti climatici, dell'incremento di una forza lavoro diversificata e del costante e grande impegno nei confronti delle nostre iniziative in materia di RSI nei settori della sanità e dell'istruzione. Ciò è conforme al nostro obiettivo aziendale di "Fare bene e fare del bene". Con la scissione di Piramal Pharma Limited dalla società madre, riteniamo di essere ben posizionati per emergere come organizzazione responsabile, affidabile e trasparente, portando cure di qualità ai pazienti e proteggendo al contempo il pianeta."

Peter DeYoung, CEO di Global Pharma, ha dichiarato: "La nostra traiettoria di crescita è guidata da principi aziendali responsabili. Abbiamo adottato un approccio strutturato, applicato da un solido quadro ESG e abbiamo creato un comitato di gestione "Sostenibilità e rischio" che ci guidi nei nostri sforzi di sostenibilità e monitori le nostre prestazioni relativamente agli obiettivi. Il nostro secondo Bilancio di sostenibilità è la dimostrazione dei progressi compiuti lungo questo percorso e fornisce ai nostri stakeholder una visione trasparente delle nostre prestazioni ESG. Continueremo a effettuare investimenti ragionevoli per espandere le nostre pratiche di sostenibilità in tutte le nostre operazioni per ridurre al minimo la nostra impronta ambientale e consentire ai nostri collaboratori e alle nostre comunità di creare un domani più verde e un futuro migliore."

Il Bilancio dimostra l'intenzione di PPL di condividere le proprie prestazioni e i propri obiettivi in materia di sostenibilità con le parti interessate. A tal fine, l'azienda ha aderito alla classificazione CDP per le categorie Climate Change e Water Security. Inoltre, l'azienda si impegna a raggiungere la sostenibilità basata sulla catena del valore impegnandosi con clienti e fornitori su vari aspetti aziendali, compresi quelli relativi a ESG. PPL è anche membro della Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).

Punti chiave del Bilancio di sostenibilità di PPL esercizio 21–22

Ambiente

Maggior uso di energie rinnovabili mediante la sostituzione del carbone con le bio-bricchette, l'installazione di pannelli solari sul tetto e l'impiego di energia idroelettrica

Emissioni controllate attraverso tecnologie e controlli di processo, tra cui la polmonazione di azoto, dei sistemi efficienti di lavaggio gas, dei condensatori multistadio, filtri a maniche e precipitatori elettrostatici

Attuazione di programmi di piantumazione di alberi in tutte le sedi; attualmente gli stabilimenti di produzione di PPL hanno oltre 82.000 alberi

Ha guidato l'assorbimento tecnologico per l'efficienza energetica e la riduzione dei gas serra

Aspetti sociali

Il 30% di membri del Consiglio di Amministrazione sono donne

Ad oggi, sono 113 milioni i beneficiari interessati dal CSR nell'ambito della Fondazione Piramal

Zero decessi nell'esercizio 21–22

7.834 ore dedicate alla formazione su ambiente, salute e sicurezza (EHS) nell'esercizio 21–22

Governance

Costituzione del Comitato per la sostenibilità e la gestione dei rischi, presieduto dal Presidente, che guida la gestione degli sforzi di sostenibilità

Ha approvato 269 controlli regolamentari e 1.377 audit dei clienti dall'esercizio 2011-2012 fino all'esercizio 2021-22. Zero azioni ufficiali segnalate (OAI)

Ha condotto una valutazione della materialità per identificare gli aspetti materiali chiave dal punto di vista ESG e ha sviluppato un quadro strategico ESG

Quadro strategico ESG di PPL

Durante l'esercizio 21-22, l'azienda ha sviluppato un quadro ESG. Esso comprende 12 aree di interesse, che guidano gli imperativi strategici e operativi di PPL. Quest'anno, PPL si è data obiettivi e tempistiche specifici per raggiungere i suoi obiettivi ESG come passo successivo nel suo percorso ESG.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre una gamma di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di manufacturing end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una Contract Development and Manufacturing Organization integrata, Piramal Critical Care (PCC), un'attività Complex Hospital Generics e l'attività India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020 PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.piramal.com/piramal-pharma/, Facebook, Twitter, LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1920356/ESG_Framework.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

SOURCE Piramal Pharma Ltd