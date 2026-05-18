Piramal Pharma Solutions annonce un partenariat avec Botanix pour soutenir le développement de substances médicamenteuses

Piramal Pharma Solutions a conclu un accord avec Botanix SB Inc, une filiale de Botanix Pharmaceuticals Limited, pour soutenir le développement et l'approvisionnement commercial de Sofdra®.

Sofdra est la première et la seule nouvelle entité chimique (NEC) approuvée par la FDA pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire primaire.

Grâce à ce partenariat, Piramal Pharma Solutions s'appuiera sur la force de ses installations nord-américaines de production de substances médicamenteuses pour assurer aux patients un accès éprouvé et cohérent à Sofdra.

BOMBAY, Inde, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial et faisant partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), vient de signer un accord de fabrication et d'approvisionnement avec Botanix SB Inc, une filiale de Botanix Pharmaceuticals Limited (ABN 70 009 109 755) (ASX : BOT) (« Botanix »), une société commerciale spécialisée dans la dermatologie.

Peter DeYoung, CEO de Piramal Global Pharma

Dans le cadre de cet accord, PPS lancera des services de développement et de validation pour le bromure de sofpironium, l'ingrédient pharmaceutique actif (IPA) de Sofdra®, sur son site de Riverview, dans le Michigan. Une fois l'approbation réglementaire obtenue à Riverview, PPS et Botanix envisageront de valider le processus dans les installations de PPS à Aurora, au Canada. Cette stratégie potentielle de double site donnerait à Botanix la possibilité d'utiliser PPS comme fournisseur d'IPA commercial à double source, améliorant ainsi la flexibilité et la sécurité de sa chaîne d'approvisionnement à long terme.

Avec des décennies d'expérience combinée, les installations de Riverview et d'Aurora offrent une compétence exceptionnelle en matière de développement et de fabrication de substances médicamenteuses, de la R&D à la mise sur le marché. Des investissements récents ont permis aux deux installations de se doter des équipements de pointe et des systèmes unifiés nécessaires à l'exécution de ce programme, renforçant ainsi leur proximité géographique et leur expertise en matière d'intégration, tout en améliorant leur capacité à offrir des solutions rentables.

En maintenant la possibilité de développement et de validation sur les deux sites, PPS peut offrir à ses partenaires une redondance, une continuité de la chaîne d'approvisionnement et une souplesse de programmation. En cas de problèmes géopolitiques, PPS peut transférer la production d'un site à l'autre en toute simplicité, garantissant ainsi un approvisionnement continu pour Botanix et ses patients. Cette approche proactive permet aux partenaires de PPS de rester agiles et résistants face à l'incertitude mondiale, avec une couverture solide aux États-Unis et dans le reste du monde.

Ces capacités de double site offrent également des avantages financiers, permettant aux partenaires de PPS de mieux équilibrer la qualité et le temps. En réduisant les risques de la chaîne d'approvisionnement de Sofdra, PPS devrait permettre à Botanix de réduire considérablement le coût des marchandises vendues.

« Ce partenariat commercial démontre notre capacité à fournir des solutions sur mesure et résistantes à des organisations telles que Botanix », déclare Peter DeYoung, CEO de Piramal Global Pharma. « Nos installations nord-américaines de production de substances médicamenteuses sont dotées de l'expertise, de la technologie avancée et des capacités de pointe nécessaires pour aider à dérisquer la chaîne d'approvisionnement de Sofdra et garantir que cette thérapie révolutionnaire atteigne les patients qui en ont besoin avec cohérence et efficacité. »

Cette approche progressive permettra à PPS de répondre aux besoins futurs d'approvisionnement en bromure de sofpironium tout en offrant la possibilité d'une production sur deux sites si une capacité supplémentaire est nécessaire. En soutenant de manière proactive la continuité de la chaîne d'approvisionnement, PPS contribue à renforcer la qualité de vie des patients atteints d'hyperhidrose axillaire primaire, soulignant et renforçant son engagement en faveur de la centralité du patient.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, par l'intermédiaire de Yapan Bio Private Limited, société associée de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

À propos de Botanix Pharmaceuticals

Botanix Pharmaceuticals Limited (ASX : BOT) est une société de dermatologie basée à Philadelphie et Phoenix (États-Unis) qui a reçu l'approbation de la FDA pour son produit phare Sofdra™ pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire primaire. Sofdra est la première et la seule nouvelle entité chimique approuvée par la FDA pour traiter l'hyperhidrose axillaire primaire et représente une solution nouvelle, sûre et efficace pour les patients qui n'ont pas d'options de traitement pour cette maladie socialement difficile.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://botanixpharma.com/

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