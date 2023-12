PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS COMMÉMORE L'OUVERTURE DE SON EXTENSION DE FABRICATION ADC À GRANGEMOUTH, EN ÉCOSSE

Adrian Gillespie, directeur général de Scottish Enterprise, figurait parmi les personnalités participant à la cérémonie et à l'inauguration de l'installation. Piramal était représenté par Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, Peter DeYoung, PDG de Piramal Pharma Solutions, Hervé Berdou, directeur de l'exploitation pour Piramal Pharma Solutions, Chris Leahy, vice-président principal chargé des finances pour Piramal Pharma Solutions, et François Houbart, directeur général et responsable du site de Grangemouth pour Piramal Pharma Solutions.

Piramal Pharma Solutions est un leader mondial dans le développement et la fabrication d'ADC, avec des centaines de charges utiles développées et plus d'un millier de lots d'ADC fabriqués. Cette extension augmente encore la capacité du site d'environ 70 à 80 %, ce qui permettra d'accroître la fabrication de lots commerciaux d'ADC. L'extension de la capacité, qui a été achevée en vue d'une commercialisation au cours de cet exercice, comprend deux nouvelles unités de fabrication d'ADC spécialement conçues pour compléter les trois unités existantes. L'investissement de 45 millions de livres sterling a été financé par une combinaison de subventions du gouvernement de Scottish Enterprise, d'un prêt bancaire, d'un co-investissement des clients et de régularisations internes.

Les principaux bénéficiaires de l'extension sont les clients de Piramal et les patients qu'ils servent, qui sont désormais davantage soutenus par la capacité accrue du site à fournir le cycle de vie complet du développement et de la fabrication d'ADC. Cela comprend ADCelerate™, la solution de marque de l'entreprise pour le développement rapide de médicaments ADC à un stade précoce. Cette offre intégrée combine le développement de l'anticorps monoclonal (mAb), de la liaison/charge utile, de la conjugaison et du remplissage/finition stérile en un seul programme intégré sur quatre sites mondiaux de Piramal, dont Grangemouth. Cette approche simplifie le développement et la fabrication, accélérant ainsi le processus par lequel de nouveaux composés peuvent être mis à la disposition des patients qui en ont besoin. Des programmes tels que ADCelerate, associés à la main-d'œuvre hautement qualifiée de Grangemouth, illustrent la manière dont Piramal apporte le meilleur de la science à ses clients et à leurs patients.

L'extension du site comprend également un centre d'expérience dédié aux clients qui visitent le site pendant les activités de développement et/ou de fabrication, ainsi que de nouveaux laboratoires de contrôle qualité, des entrepôts, des espaces de bureaux et des services d'utilité publique. Le bâtiment, qui a utilisé la technologie de construction modulaire pour accélérer son achèvement, a été conçu pour permettre une extension ultérieure. Les futures améliorations potentielles pourraient inclure une nouvelle suite de remplissage/finition stérile dédiée aux ADC et deux suites de fabrication supplémentaires à grande échelle, capables de traiter des lots de plus grande taille.

Peter DeYoung, directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Le marché mondial des ADC connaît une forte croissance, tout comme le pipeline de Grangemouth, ce qui nécessite une capacité supplémentaire pour répondre à la demande des clients. Cette extension nous permet de faire face à une croissance accrue et de prendre en charge de futurs projets. Nous constatons que le marché gravite autour de la fabrication à grande échelle et à l'échelle commerciale, ce que la nouvelle installation est bien équipée pour faire. Nous avons maintenant doublé notre capacité de production d'ADC, renforçant ainsi notre capacité à servir nos clients tout au long du cycle de vie des médicaments. »

Adrian Gillespie, directeur général de Scottish Enterprise, a ajouté que « l'ouverture d'aujourd'hui marque l'achèvement de l'investissement bienvenu de 45 millions de livres sterling de Piramal dans le secteur écossais des sciences de la vie, qui a permis de créer et de préserver des emplois de qualité. Nous sommes heureux que l'entreprise ait choisi l'Écosse comme lieu idéal pour ses travaux pionniers sur les ADC, un nouveau domaine d'innovation médicale en plein essor. Nous nous réjouissons de poursuivre et d'approfondir nos relations avec Piramal. »

Neil Gray, secrétaire d'État à l'économie du bien-être, s'est lui aussi exprimé : « Cet investissement de 45 millions de livres sterling dans l'innovation pharmaceutique contribue à renforcer les atouts de l'Écosse dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, en créant de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités dans le cadre d'une économie du bien-être équitable et en pleine croissance. Il renforce également l'héritage de Grangemouth en tant que centre de fabrication essentiel pour l'Écosse. »

Le secrétaire d'État Neil Gray a conclu en ces termes : « La stratégie nationale d'innovation de l'Écosse définit notre vision consistant à devenir l'une des petites nations les plus innovantes du monde au cours de la prochaine décennie, en travaillant avec des partenaires pour développer une excellence de niveau mondial dans nos domaines prioritaires. »

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, comprenant des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, du matériel pour les essais cliniques, l'approvisionnement commercial d'API et de formes galéniques. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finition stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins et des thérapies géniques, rendus possibles grâce à la société associée de Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Pour en savoir plus, consultez le site www.piramalpharmasolutions.com

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à 17 sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation de développement et de fabrication sous contrat intégrée, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. En outre, l'une des sociétés associées de PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (anciennement Allergan India Pvt Ltd), une coentreprise entre Allergan (qui fait maintenant partie d'AbbVie) et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché dans le domaine de la thérapie ophtalmologique. En outre, PPL détient un investissement minoritaire dans Yapan Bio Private Limited. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part du groupe Carlyle.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.piramal.com/pharma

À propos de Scottish Enterprise

Scottish Enterprise (SE) est l'agence nationale de développement économique de l'Écosse et un organisme public non ministériel du gouvernement écossais. Elle aide les entreprises à innover et à se développer pour transformer l'économie écossaise en se concentrant sur les nouvelles opportunités de marché par le biais d'investissements ciblés, de l'innovation et de l'internationalisation.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn

