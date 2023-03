Pismo agrega funcionalidade para empréstimos à sua plataforma para banking e cartões

A solução nativa em nuvem e baseada em APIs suporta BNPL, reduz custos e garante agilidade para lançamento de novos produtos

SÃO PAULO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Pismo , uma das empresas de software como serviço (SaaS – software as a service) para o setor financeiro que mais cresce no mundo, anuncia nova funcionalidade da sua plataforma de core banking e pagamentos: Digital lending .

Digital lending passa a integrar a plataforma nativa em nuvem e baseda em APIs da Pismo, agregando agilidade e flexibilidade na criação de novos produtos. A funcionalidade, criada para bancos e fintechs de todos os portes, gerencia financiamentos para pessoas físicas e jurídicas e já está preparada para atender a novas modalidades de crédito como Buy Now Pay Later (BNPL),

O mercado global de crédito passou por mudanças drásticas nos últimos anos e continua se transformando. O número de transações cresce enquanto o valor médio transacionado diminui. Isso traz novos desafios para a gestão desses contratos, exigindo uma plataforma com escalabilidade, segurança e flexibilidade para acompanhar as mudanças. O volume global de empréstimos deve atingir US $11 trilhões em 2026, crescendo, em média, 9,6% anualmente.

Juliana Binatti Motta , cofundadora e CPO da Pismo afirma: "com mais clientes fazendo empréstimos de menor valor, bancos e fintechs precisam de uma solução de gestão ágil, capaz de responder às mudanças de mercado e trazer novas fontes de receita. Foi assim que desenhamos nossa nova funcionalidade".

Desde a série B de investimentos liderada por SoftBank, Amazon e Accel, que levantou US $108 milhões em outubro de 2021, a Pismo cresceu velozmente. A companhia, que mantém sua sede no Brasil, possui também operações na Europa, América do Norte, Sudeste Asiático, Índia e América Latina.

A Pismo tem ampla experiência no desenvolvimento e implementação de soluções bancárias e de processamento de cartões, tanto para neobancos como para grandes instituições financeiras. Entre seus clientes, estão Itaú, BTG Pactual, B3 e N26.

"A solução de empréstimos digitais da Pismo amplia a capacidade da nossa plataforma. Ela permite aos clientes expandir suas operações, atendendo às demandas de escala e agilidade dos consumidores", finaliza Juliana.

Contact:

Patricia Bartuira

+ 1 (786) 270-6253

[email protected]

FONTE Pismo

SOURCE Pismo