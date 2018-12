Pivot s'assure un approvisionnement en isolats de CBD de qualité pharmaceutique provenant de PURE Holding AG

VANCOUVER, Colombie-Britannique, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

Ce partenariat stratégique englobe des accords de distribution et de développement de produits

Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE : PVOT) (OTCQB : PVOTF) (FRA : NPAT) (« Pivot » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé un accord définitif (« l'Accord ») avec PURE Holding AG (« PURE »), laquelle fournira à Pivot des isolats de cannabidiol (CBD) à hauteur de 3 000 kg par an. PURE est une entreprise basée en Suisse qui cultive du cannabis et fabrique des isolats et des produits à base de CBD, de grande qualité. PURE et ses cinq filiales en propriété exclusive contrôlent l'ensemble de leur chaîne logistique axée sur le cannabis, depuis la sélection des variétés à la distribution.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS :

Approvisionnement : PURE va fournir à Pivot des isolats de cannabidiol (CBD) de qualité pharmaceutique, à hauteur de 3 000 kg par an, destinés à être utilisés dans le portefeuille de produits à base de cannabis bio de Pivot, qui sont à la pointe du secteur ;

: PURE va fournir à Pivot des isolats de cannabidiol (CBD) de qualité pharmaceutique, à hauteur de 3 000 kg par an, destinés à être utilisés dans le portefeuille de produits à base de cannabis bio de Pivot, qui sont à la pointe du secteur ; Marketing conjoint et d istribution : Pivot et PURE vont commercialiser et distribuer leurs gammes de produits mutuelles sur leurs territoires respectifs. PURE propose actuellement les produits suivants : teintures (préparations médicamenteuses), crèmes, bonbons et thés ;

: Pivot et PURE vont commercialiser et distribuer leurs gammes de produits mutuelles sur leurs territoires respectifs. PURE propose actuellement les produits suivants : teintures (préparations médicamenteuses), crèmes, bonbons et thés ; Recherche et développement : Pivot et PURE vont collaborer au développement de nouveaux produits pharmacologiques utilisant des variétés génétiques spécialement adaptées.

Selon les évaluations du marché faites par Pivot, la Société aura besoin de près de 3 000 kg d'isolats de CBD de qualité pharmaceutique en 2019 afin de satisfaire le carnet de commandes prévues au Canada, au Mexique et dans l'Union européenne. Parmi les premiers produits, on comptera des gélules, des comprimés, des crèmes, des gels, des injections liquides et des solutions orales, tous formulés à l'aide des technologies brevetées de Pivot pour l'administration de médicaments. Les clients pourront acheter des produits se caractérisant par leur biodisponibilité, leur stabilité, leur précision et le fait qu'ils peuvent être dosés.

M. Stevens Senn, PDG de PURE Holdings AG, a déclaré : « Les synergies à l'œuvre entre PURE et Pivot étaient évidentes dès notre première réunion. Les produits Pivot sont sans commune mesure dans le secteur et nous avons hâte de développer et de commercialiser de nouveaux produits utilisant les huiles et isolats à base de CBD de grande qualité de PURE. Nous nous attèlerons également au développement de nouvelles variétés de cannabis qui donneront naissance à des cristaux de CBD ou de THC personnalisés que Pivot formulera en produits différenciés et qui seront destinés aux clients du monde entier ».

Le Dr Patrick Frankham, PDG de Pivot, a commenté à ce sujet : « Nous sommes très heureux de former un partenariat stratégique avec PURE Holding AG. Stevens et son équipe chez PURE ont mis en place l'une des entreprises spécialisées en cannabis verticalement intégrées les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues. Ils considèrent qu'il faut trouver des solutions scientifiques pour les clients et cette idée insuffle un vent nouveau. La gamme de produits haut de gamme de Pivot à base de cannabis bio comportera des isolats de CBD de la meilleure qualité. Leur pureté est exceptionnelle. L'équipe scientifique de Pivot a hâte de collaborer avec PURE pour continuer à développer des produits contenant du CBD à partir de souches, qui seront spécifiquement conçus pour répondre aux besoins en termes de santé et de bien-être. Grâce à cet accord, Pivot s'est assuré un accès pertinent à l'approvisionnement et à une plus large distribution au sein de l'UE, ce qui s'est traduit par une mise sur le marché plus rapide de nos produits ».

À propos de PURE Holding AG

PURE Holding AG est le plus grand producteur suisse de cannabidiol (CBD). Il compte cinq filiales en propriété exclusive, qui couvrent tous les domaines d'activité relatifs au cannabis, de la sélection et la préservation des variétés à la vente en passant par la production. PURE Cannabis Research AG est à l'avant-garde de la sélection du cannabis. Son programme de sélection à la pointe du secteur facilite la création de nouvelles variétés exclusives à une vitesse et une précision sans précédent, grâce aux collaborations avec la prestigieuse université ETH Zürich, l'entreprise NRGene et plusieurs autres partenaires universitaires et de recherche à l'échelle mondiale. Par la suite, Pure Cannabis Research intégrera la recherche médicale dans ses activités. Pure Production Inc. est basée à Zeiningen, en Suisse. Elle produit du CBD dans trois modalités distinctes - en intérieur, en serre et en plein air - et consacre une superficie de plus de 50 000 mètres carrés à la culture. Ses laboratoires scientifiques internes ont mis au point tous les procédés exclusifs pour produire des huiles, des extraits et des isolats. Les produits sont tous analysés en interne et les résultats font l'objet d'une double vérification externe. DEOM Inc. est le deuxième site de production de Pure Holding Inc. Il s'agit de la plus grande et la plus moderne salle intérieure produisant du CBD en Europe et elle située à Fischbach-Göslikon, en Suisse. Elle produit chaque année plus de 7 tonnes de CBD de très grande qualité en intérieur, sur une plate-forme occupant plus de 5 000 mètres carrés. La structuration planifiée et mise en œuvre de cette grande salle permet et garantit une production de qualité pharmaceutique. Pure Europe Sarl est basée au Luxembourg et en Allemagne, deux canaux de vente européens stratégiquement situés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pureeurope.eu

À propos de Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. est une entreprise de produits biopharmaceutiques, qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques thérapeutiques, s'appuyant sur des technologies novatrices de plateformes d'administration de médicaments. La branche des produits à base de cannabis médical en propriété exclusive de Pivot, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. (« PGS » ou « Pivot Green Stream »), se charge de la recherche, du développement et de la commercialisation de produits nutraceutiques et pharmaceutiques à base de cannabinoïdes. Pivot Naturals, LLC, la filiale américaine en propriété exclusive de Pivot, basée à Costa Mesa, en Californie, fabriquera et fournira au marché californien des produits finis à base de poudre de cannabis, comme des additifs alimentaires, des gélules, de la poudre en vrac et des paquets de bâtonnets. PGS a acquis la technologie « RTIC » pour « Ready-To-Infuse Cannabis » (cannabis prêt à infuser) qui transforme l'huile en poudre, ainsi que la nanotechnologie transdermique (administration transcutanée) de Thrudermic. Elle a également acquis les droits mondiaux sur BiPhasix™, une plate-forme d'administration des médicaments par voie cutanée (administration locale), la technologie de solubilisation de Solmic (voie orale) et la technologie d'administration des médicaments par voie orale Solumer™. Enfin, elle a posé une option pour acquérir les droits mondiaux de TriVair™, des Systems™ d'administration des médicaments par voie nasale et pulmonaire, propulsés par la respiration, qui permettent d'administrer et de commercialiser des produits à base de cannabinoïdes, de cannabidiol (CBD) et de tétrahydrocannabinol (THC). Pour en savoir plus, rendez-vous sur pivotpharma.com

Mise en garde contre les énoncés prospectifs :

À l'exception des informations à valeur historique contenues dans le présent communiqué, les éléments énoncés ci-dessus peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent certains risques et incertitudes, susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Des mots tels qu'« anticiper », « croire », « estimer », » s'attendre à », « avoir l'intention de », et autres expressions similaires, relatives à Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, PURE Holding AG, leurs filiales, ou leurs directions, identifient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions actuelles de la direction, ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction et les informations dont elle dispose à ce jour. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, comme le non-respect des conditions imposées par la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) ou d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, le niveau des dépenses des entreprises et des consommateurs, le volume des ventes de produits Pivot, les énoncés concernant les attentes internes, l'état de la concurrence dans le secteur, la possibilité pour Pivot de continuer à accroître ses activités, le volume des coûts engagés pour soutenir les efforts d'expansion de Pivot, la situation économique dans le secteur, ainsi que la solidité financière des clients et des fournisseurs de Pivot. Pivot ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont également priés de tenir compte de tous les autres risques et incertitudes.

Pivot Pharmaceuticals Inc.

Patrick Frankham, PhD, MBA

Président-directeur général

Courriel : Info@PivotPharma.com

Pure Holding AG

Stevens Senn

Président-directeur général

Courriel : Info@Pureeurope.eu

Virtus Advisory Group

Pour les demandes des actionnaires

Courriel : Pivot@virtusadvisory.com

Téléphone : +1-416-644-5081

SOURCE Pivot Pharmaceuticals Inc.