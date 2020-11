Pix será gratuito para pessoas físicas e jurídicas no aplicativo da Gerencianet

Preocupada em oferecer a melhor experiência aos clientes, a Gerencianet disponibilizou duas maneiras para enviar ou receber um Pix: pelo aplicativo ou pela API Pix. Segundo a fintech, o aplicativo é indicado para clientes que façam poucas emissões diárias, enquanto a API é recomendada para donos de negócio que precisem automatizar as funcionalidades do Pix no próprio sistema.

Conforme determinado pelo Banco Central, desde o dia 3 de novembro, as operações em ambiente restrito estão sendo realizadas pela Gerencianet, em dias e horários definidos pelo órgão. Segundo a empresa, esse período é fundamental para corrigir possíveis falhas, mas, até então, a ferramenta tem apresentado um ótimo desempenho.

Sobre a API Pix da Gerencianet

A Gerencianet, que participou ativamente da elaboração do Pagamento Instantâneo junto com o Banco Central, uniu todo o conhecimento sobre integração para desenvolver uma API moderna e funcional. Desenvolvida com tecnologia de ponta, a API Pix da Gerencianet segue a padronização do Banco Central e é uma solução criada para atender a grandes volumes de requisições com rapidez e segurança.

De acordo com a fintech, as transações originadas pela API serão gratuitas até janeiro do próximo ano. Depois desse período, a tarifa passará a ser cobrada, mas com valores que variam de R$ 0,01 a R$ 0,89 para cada Pix pago, a depender do valor da transação. Você pode conferir a tabela completa no site da instituição.

Os usuários que desejam enviar ou receber um Pix deverão acessar o aplicativo da Gerencianet. A criação da conta é feita no próprio aplicativo, de forma gratuita. As empresas que desejarem saber mais sobre a integração podem conferir a documentação da API diretamente no portal .

Conheça a Gerencianet

A Gerencianet é uma Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central, participante direta do Pix e com 13 anos de know how em API de recebimento. Só em 2020, foram processados R$ 8,2 bilhões — sendo R$ 6,2 bilhões pela API — e contabilizados mais de 310 milhões de requisições nos endpoints da fintech. A Conta Digital para Negócios da Gerencianet oferece todos os serviços essenciais para a gestão de clientes e de dinheiro: cartão pré-pago sem anuidade, emissão de boletos, carnês e links de pagamento e, claro, transferências.

