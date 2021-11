Pizza Hut International e TRIVIAL PURSUIT associam-se para criar o Pizza Pursuit

Dois prêmios de US$ 10 mil para os amantes da pizza com o maior conhecimento

PLANO, Texas, 17 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pizza Hut International associou-se à TRIVIAL PURSUIT da Hasbro Gaming para levar aos amantes dos games o Pizza Pursuit, um jogo digital de trívia onde dois vencedores do Grande Prêmio terão a chance de ganhar US$ 10.000 cada (em moeda local). Os jogadores podem testar seu conhecimento e competir com os outros, ao mesmo tempo em que desfrutam de uma fatia de sua pizza da Pizza Hut preferida.

O jogo Pizza Pursuit será lançado em cinco mercados, começando em 8 de novembro e indo até o final de janeiro de 2022. Para jogar, os clientes podem simplesmente comprar uma pizza na Pizza Hut nos mercados participantes, escanear o código QR na caixa usando seu smartphone e testar seu conhecimento para ter a chance de ganhar. Além do prêmio em dinheiro, os mercados estão oferecendo prêmios localizados e inscrições extras. Os mercados participantes incluem o Reino Unido (8 de novembro), Brasil e El Salvador (15 de novembro), Canadá e África do Sul (1º de dezembro).

"Esta colaboração icônica entre duas marcas cria uma oportunidade única de trazer entretenimento para as casas de família e amigos, ao mesmo tempo em que se desfruta de uma pizza deliciosa", disse Taiya Ryan, diretor de marketing de marca da Pizza Hut International. O "Pizza Pursuit é a primeira experiência digital desse tipo que atrai todas as idades, oferecendo uma maneira divertida de apreciar uma fatia da pizza e a trívia, ao mesmo tempo em que se tem a oportunidade de ganhar prêmios."

"O jogo TRIVIAL PURSUIT significa mostrar esses pedaços de conhecimento divertido e aleatório que cada um de nós aprendeu ao longo dos anos", disse Casey Collins, diretor global de produtos de consumo licenciados e desenvolvimento de negócios da Hasbro. "Combinar um jogo que reúne amigos e familiares para criar risos e memórias, com a pizza da Pizza Hut, e a chance de ganhar US$ 10.000 fará com que algumas noites de jogo sejam memoráveis!"

O jogo pode ser jogado individualmente ou com até seis pessoas, com 16 anos ou mais. As perguntas são divididas entre seis categorias: esporte, lazer, artes, cinema e música, geografia, história, diversão diária e, é claro, pizza! Cada resposta correta dará pontos aos jogadores, juntamente com a oportunidade de ganhar prêmios instantâneos.

Regionalmente, o jogo contará com perguntas de bônus de parceiros como Pepsi, Coke e Ben & Jerry's. Quanto mais perguntas os usuários acertarem, mais prêmios serão recebidos e mais oportunidades de participar do Grande Prêmio.

O TRIVIAL PURSUIT é o jogo de trívia que começou tudo. Por quase 40 anos, milhões de jogadores testaram seu conhecimento competindo com amigos e familiares, correndo ao redor do tabuleiro, competindo para coletar todos os seis pedaços coloridos para ser o vencedor.

