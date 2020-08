PKN ORLEN : une course de Formule 1 en plein cœur de Varsovie

PLOCK, Pologne, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- La capitale de la Pologne a été le théâtre d'un affrontement entre deux univers radicalement différents de la Formule 1 et la Formule 1 motonautique. Dans le cadre d'un projet unique organisé par PKN ORLEN, Bartłomiej Marszałek et Robert Kubica se sont opposés dans une compétition de sport automobile pour une célébration unique du 100e anniversaire de la bataille de Varsovie, l'une des plus grandes batailles de l'histoire de la Pologne.

« Il est notre devoir d'entretenir le souvenir des événements importants qui ont marqué notre histoire. L'un d'entre eux est la bataille de Varsovie, qui a changé le cours de l'histoire de la Pologne et de toute l'Europe. Grâce à cette victoire durement gagnée, notre pays est aujourd'hui libre, indépendant et offre des perspectives de croissance pour notre entreprise également. En organisant la course entre ces deux excellents pilotes, qui représentent la Pologne sur la scène internationale, nous voulions marquer cet anniversaire exceptionnel et porter aux générations plus jeunes le message de ceux qui se sont battus pour la Pologne en 1920 », a déclaré Daniel Obajtek, President du conseil d'administration de PKN ORLEN.

Le coup d'envoi de la course a été donné à 18h à Varsovie. Le gagnant de cette rivalité inhabituelle a été Robert Kubica, avec une légère avance sur Bartłomiej Marszałek. La course a été suivie par un vol symbolique en rouge et blanc par les pilotes de l'équipe de voltige ORLEN Żelazny et un vol à basse altitude au-dessus de Varsovie par Józef Piłsudski aux commandes d'un Boeing 737.

Pour des raisons de sécurité et en raison des restrictions liées à la pandémie, l'événement s'est déroulé à huis clos. Il visait à créer une image unique à l'aide de techniques d'art audiovisuel modernes. L'auteur de la musique du clip était Jimek (Radzimir Dębski), qui, en tant que compositeur, a collaboré avec l'Orchestre symphonique de la radio polonaise et la philharmonie de Szczecin.

91 membres d'équipes de télévision ont été engagés pour produire l'événement. 33 caméras fixes, 10 caméras mobiles et 62 caméras embarquées ont été utilisées. La course a également été enregistrée par trois drones et deux hélicoptères.

« La Pologne a une histoire mouvementée et honore ses héros. Je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de piloter une voiture de Formule 1 dans les rues de Varsovie et de participer à l'initiative célébrant le 100e anniversaire de la bataille qui s'est déroulée ici et a contribué à notre vie dans un pays libre », a déclaré Robert Kubica, membre de l'équipe ORLEN et Alfa Romeo Racing ORLEN.

« Ce n'est pas la première fois qu'une équipe de Formule 1 "sur route" affronte un bateau à moteur F1H2O, mais ce n'était jamais arrivé que leurs couleurs soient blanc et rouge, et que le parrain des deux disciplines soit une entreprise polonaise. C'est également la première fois que deux Polonais pilotent de tels véhicules. Il est formidable que cet affrontement ait pu se dérouler à Varsovie sur la Vistule, la reine des rivières polonaises. Je suis fier que, de cette manière, nous puissions rappeler au monde les événements qui se sont produits il y a 100 ans », a déclaré Bartłomiej Marszałek, membre de l'équipe ORLEN, pilote du bateau à moteur de Formule 1.

Les deux pilotes portaient des casques conçus par des artistes polonais bien connus en référence à l'anniversaire. La conception graphique du casque de Bartłomiej Marszałek a été imaginée par Amadeus Mierzwa, un designer spécialisé dans les projets avant-gardistes. L'auteur de la peinture sur le casque de Robert Kubica et l'identification visuelle de l'événement sont l'œuvre de Patryk Hardziej, conférencier à l'Académie des beaux-arts de Gdańsk.

Nous vous invitons à suivre l'équipe PKN ORLEN et ORLEN sur les réseaux sociaux où, jusqu'au 30 août, des images des coulisses seront publiées, présentant des faits intéressants de la période qui a précédé la production et du plateau.

Photos : https://we.tl/t-l0HqLPGNUz

Séquence d'action : https://we.tl/t-bVJtzM741x

