PKP Intercity étend son matériel roulant à 200 km à l'heure

PKP Intercity a signé ou attribué des contrats pour des locomotives et des wagons pouvant rouler à 200 km/h au début de 2024. La flotte du transporteur sera renforcée par 95 locomotives de pointe et 450 wagons pouvant rouler à 200 km/h.

VARSOVIE, Pologne, 2 mars 2024 /PRNewswire/ -- PKP Intercity met en œuvre sa stratégie « Grands projets ferroviaires » de 6,25 milliards d'euros pour exploiter uniquement une flotte de véhicules atteignant des vitesses de 160 km/h ou plus. Plus de 60 % des locomotives et près de 50 % des wagons doivent rouler à 200 km/h.

Il s'agit d'une amélioration majeure de la flotte PKP Intercity, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les derniers contrats permettront à l'entreprise d'offrir un service haut de gamme permettant aux passagers de voyager plus rapidement et plus confortablement.

Des locomotives modernes

Au début de cette année, PKP Intercity a signé un contrat portant sur 63 locomotives Griffin multi-systèmes, avec une option pour 32 locomotives supplémentaires. Le contrat s'élève à près de 533 millions d'euros et peut atteindre près de 810 millions d'euros si cette option est exercée. Le contrat aidera le transporteur à aligner son matériel roulant et à accroître ses capacités opérationnelles. Une autre commande est en cours pour 15 locomotives Griffin multisystèmes qui seront livrées au début de 2024. PKP Intercity disposera au total de 110 locomotives électriques à grande vitesse.

Les nouvelles locomotives pourront circuler sur des lignes de chemin de fer alimentées par différentes tensions. Le constructeur prévoit de faire homologuer les véhicules dans six pays : Pologne, Allemagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie et Hongrie.

Une nouvelle conception des wagons

PKP Intercity exploite 265 wagons pouvant circuler à une vitesse de 200 km/h. L'entreprise a annoncé plus tôt en février le fournisseur retenu pour un contrat d'achat de 300 nouveaux wagons avec une option de 150 * wagons supplémentaires. Il s'agit de loin du plus grand projet de matériel roulant jamais réalisé par PKP Intercity, tant en termes de nombre de véhicules que de valeur totale de l'achat. L'entreprise allouera 1 milliard d'euros à la commande principale de 300 véhicules, et l'ajout de 150 wagons supplémentaires portera le montant à 1,5 milliard d'euros. Une fois la livraison effectuée, le nombre de wagons circulant à une vitesse de 200 km/h passera à plus de 700. L'appel d'offres portera sur l'achat de wagons de différents types : compartimenté, sans compartiment, restaurant et jour-nuit. Avec un tout nouveau design, les cartes ferroviaires seront homologuées pour les réseaux ferroviaires de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Lituanie.