Placement et souscription d'actions ordinaires et publication du document d'admission à l'AIM

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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) N° 596/2014 (QUI FAIT PARTIE DU DROIT NATIONAL BRITANNIQUE CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2018 SUR L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) (TELLE QUE MODIFIÉE) (« EUWA »)) (« UK MAR »). EN OUTRE, DES SONDAGES DE MARCHÉ (TELS QUE DÉFINIS DANS LA LOI BRITANNIQUE SUR LES MARCHÉS PUBLICS) ONT ÉTÉ EFFECTUÉS CONCERNANT CERTAINES DES QUESTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ, DE SORTE QUE CERTAINES PERSONNES ONT EU CONNAISSANCE D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES (TELLES QUE DÉFINIES DANS LA LOI BRITANNIQUE SUR LES MARCHÉS PUBLICS). À LA SUITE DE LA PUBLICATION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ VIA UN SERVICE D'INFORMATION RÉGLEMENTAIRE, LES PERSONNES AYANT REÇU DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES DANS LE CADRE D'UN SONDAGE DE MARCHÉ NE SONT PLUS EN POSSESSION DE CES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES, QUI SONT DÉSORMAIS CONSIDÉRÉES COMME FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC.

Oscillate PLC

(« Oscillate » ou la « société »)

PROPOSITION D'ACQUISITION DE KALAHARI COPPER LTD

CHANGEMENT DE NOM EN SERVAL RESOURCES PLC

PLACEMENT ET SOUSCRIPTION DE 12 997 761 ACTIONS ORDINAIRES À 22,5 PENCE PAR ACTION ORDINAIRE

OFFRE DE DÉTAIL PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 1 333 333 ACTIONS DE DÉTAIL À 22,5 PENCE PAR ACTION DE DÉTAIL

CONSOLIDATION DES ACTIONS

ADMISSION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ÉMIS À LA NÉGOCIATION SUR L'AIM

ANNULATION DE LA NÉGOCIATION SUR L'AQUIS GROWTH MARKET

PUBLICATION DU DOCUMENT D'ADMISSION À L'AIM

ET

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LONDRES, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Oscillate PLC (AQSE : SRVL), une société axée sur la construction d'un développeur indépendant de cuivre et de métaux futurs, a le plaisir d'annoncer, suite à l'annonce le 9 février 2026 de l'acquisition conditionnelle de Kalahari Copper Limited (« Kalahari Copper ») (l'« acquisition »), avoir publié son document d'admission à l'AIM et avoir réalisé une levée de fonds conditionnelle de 2,9 millions GBP (avant frais) par le biais d'un placement (le « placement ») et d'une souscription (la « souscription ») (ensemble, la « levée de fonds ») d'un total de 12 997 761 nouvelles actions ordinaires de 0,005 GBP chacune dans le capital de la société sous réserve d'une consolidation des actions à raison de 50 pour 1 (« actions de levée de fonds ») au prix de 22,5 pence par action de levée de fonds (le « prix d'emission »).

En outre, alors qu'elle passe à sa prochaine phase de croissance et conjointement à la levée de fonds, la société demande que ses nouvelles actions ordinaires de 0,005 GBP chacune dans le capital de la société (« actions ordinaires ») (en supposant que les actionnaires approuvent un regroupement d'actions à raison de 50 pour 1) soient admises à la négociation sur l'AIM (« admission ») et, dans le même temps, l'admission des actions ordinaires existantes de 0,0001 GBP chacune sur l'Aquis Growth Market sera retirée.

L'acquisition, la levée de fonds et l'admission sont conditionnées à l'adoption de certaines résolutions lors d'une assemblée générale de la société convoquée pour le 24 avril 2026 à 10h00 (l'« assemblée générale »). La société a publié un prospectus d'admission au système multilatéral de négociation (Multilateral Trading Facility) conformément aux exigences de la Bourse de Londres, dans le cadre de la proposition d'admission des nouvelles actions ordinaires de la société à la négociation sur l'AIM (« document d'admission à l'AIM »). Le document d'admission à l'AIM n'a pas été préparé conformément aux règles de la FCA pour l'admission à la négociation sur un marché réglementé et son contenu n'a pas été approuvé par la FCA. Le document d'admission à l'AIM ne sera pas déposé ou approuvé par la FCA ou toute autre autorité gouvernementale ou réglementaire au Royaume-Uni.Le document d'admission à l'AIM comprend un avis de convocation à l'assemblée générale de la société. L'annulation de la négociation des actions ordinaires sur l'Aquis Growth Market aura lieu en même temps que l'admission, l'annulation étant prévue à la fermeture des bureaux le [24] avril 2026.

Faits saillants

L'acquisition proposée de Kalahari Copper fera de la société un grand propriétaire foncier dans deux ceintures de cuivre émergentes, sous réserve du renouvellement des licences : le bassin de Kaoko en Namibie et la ceinture de cuivre du Kalahari au Botswana, qui sont tous deux sous-explorés par rapport à leur potentiel.

levée de fonds pour lever 2,9 millions GBP bruts par l'émission de 12 997 761 actions de levée de fonds à 22,5 pence par action de levée de fonds.

Le produit net de la levée de fonds permettra de faire progresser les projets d'exploration de la société en Namibie et au Botswana.

Proposition de nomination d'Andrew Benitz en tant qu'administrateur non exécutif lors de l'admission.

Proposition de changement de nom en Serval Resources Plc.

Proposition de consolidation du capital social émis de la société dans une proportion de 50:1.

L'admission à l'AIM devrait avoir lieu vers 8h00 le 27 avril 2026.

Robin Birchall, directeur général, déclare :

« Il s'agit d'une opération de transformation qui permettra à la société d'occuper une position importante dans deux ceintures de cuivre très prometteuses, sous-explorées et émergentes en Namibie et au Botswana, ainsi que dans le projet Duékoué en Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce soutien financier et d'avancer dans notre proposition d'admission sur le marché AIM. Oscillate PLC, par l'intermédiaire de sa marque Serval Resources, est maintenant prête pour la prochaine phase de l'évolution de la société afin de mettre en œuvre sa stratégie visant à devenir un groupe d'exploration et de développement à capitalisation intermédiaire dans le domaine du cuivre et des métaux de demain. »

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS



Publication du document d'admission à l'AIM 31 mars 2026 Date et heure limites de réception des formulaires de procuration complétés et de réception

des procurations électroniques via le système CREST 10h00 le 22 avril 2026



Date et heure de l'assemblée générale 10h00 le 24 avril 2026 Annonce du résultat de l'assemblée générale 24 avril 2026 Heure et date d'enregistrement de la consolidation des actions 18h00 le 24 avril 2026 Finalisation prévue de l'acquisition, admission des nouvelles actions ordinaires

et début des transactions sur l'AIM 8h00 le 27 avril 2026 Date prévue pour l'inscription des actions ordinaires au crédit des comptes CREST 27 avril 2026 Envoi du certificat définitif pour les actions ordinaires Dans les dix

jours ouvrables suivant l'admission

Contexte de l'acquisition

L'objectif de la société est d'établir un portefeuille de projets durables dans le domaine du cuivre et des métaux futurs, basés sur des juridictions minières de classe mondiale. La demande de cuivre et de métaux stratégiques associés devrait augmenter considérablement dans les années à venir en raison de la transition vers l'énergie verte, de l'expansion rapide de l'économie numérique et d'autres technologies émergentes, ce qui devrait créer d'importantes pénuries d'approvisionnement. L'entreprise vise à découvrir de nouvelles sources potentielles de cuivre durable afin de répondre à la demande de sources d'approvisionnement indépendantes et responsables.

Le 9 février 2026, la société a annoncé qu'elle avait conclu un accord de vente et d'achat avec KCL Investments Limited en vue d'acquérir, sous réserve que certaines conditions soient remplies, toutes les actions émises de Kalahari Copper, qui comprennent indirectement les licences détenues par les filiales de Kalahari Copper en Namibie et au Botswana. La finalisation de l'acquisition devrait intervenir, sous réserve que toutes les conditions soient remplies, en même temps que l'admission des nouvelles actions ordinaires de la société à la négociation sur l'AIM, sous réserve des approbations réglementaires.

L'acquisition fera de la société un grand propriétaire foncier dans deux ceintures de cuivre émergentes, sous réserve du renouvellement de certaines licences : le bassin de Kaoko en Namibie, qui est considéré comme le prolongement de la prolifique ceinture de cuivre d'Afrique centrale, et la ceinture de cuivre du Kalahari au Botswana. L'acquisition donnera ainsi à la société la possibilité d'explorer de vastes zones très prometteuses dans des districts d'exploration émergents, à proximité d'importantes découvertes récentes, conformément à l'ambition de la société de devenir un groupe à moyenne capitalisation spécialisé dans le développement du cuivre et des métaux futurs.

La société a également conclu un accord de coentreprise et de complément de prix (annoncé le 30 avril 2025) en Côte d'Ivoire avec La Minière de l'Éléphant concernant le projet de molybdène-cuivre de Duékoué. L'accord permet à la société d'acquérir jusqu'à 100 % des parts grâce à des dépenses échelonnées et à des paiements d'étape.

Ensemble, l'acquisition conditionnelle de Kalahari Copper et l'entreprise commune de Duékoué devraient permettre d'atteindre les objectifs suivants :

assurer une diversification géographique et géologique dans deux juridictions africaines stables et de grande qualité, dotées de politiques minières favorables, ainsi que dans le cadre du projet d'exploration en Côte d'Ivoire ;

créer un portefeuille de projets d'exploration en phase initiale ;

permettre à l'entreprise d'attirer une base d'investisseurs plus large ; et

jeter les bases d'un groupe de prospection et de développement à moyenne capitalisation dans le domaine du cuivre et des métaux futurs.

De plus amples détails sur l'acquisition, la levée de fonds, la stratégie proposée par le groupe élargi et les facteurs de risque associés à l'opération sont présentés dans le document d'admission à l'AIM.

Détails de la levée de fonds

La levée de fonds comprendra l'émission de 12 997 761 nouvelles actions de levée de fonds au prix d'émission afin de lever conditionnellement 2,9 millions GBP (environ 3,8 millions USD) avant frais pour la société (environ 2 millions GBP et environ 2,6 millions USD après frais, hors TVA).

L'émission et l'attribution des actions de levée de fonds sont conditionnées, entre autres, par i) l'adoption des résolutions visant à autoriser cette émission et cette attribution et à supprimer les droits de préemption relatifs aux actions de levée de fonds, qui seront soumises aux actionnaires lors de l'assemblée générale ; et ii) l'admission des actions de levée de fonds et des actions ordinaires existantes à la négociation sur l'AIM (« admission ») au plus tard à 8h00 le 27 avril 2026) et le retrait concomitant des actions ordinaires de la négociation sur l'Aquis Growth Market. Par conséquent, si l'une de ces conditions n'est pas remplie ou, le cas échéant, fait l'objet d'une dérogation, la levée de fonds ne pourra pas avoir lieu.

Une fois émises, les actions de levée de fonds représenteront environ 37,25 pour cent du capital social élargi de la société et seront de même rang que les actions ordinaires existantes.

Le prix d'émission représente une décote d'environ 25 pour cent par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 40 jours (« VWAP ») de 0,5969 pence par action ordinaire au 31 mars 2026 (équivalent à 30 pence par nouvelle action ordinaire).

Utilisation du produit

Le groupe élargi recevra environ 2,0 millions GBP (environ 2,6 millions USD) du produit net de la levée de fonds (après déduction des commissions et autres dépenses liées à la cotation sur l'AIM d'environ 0,9 million GBP (environ 1,2 million USD) qui, en combinaison avec les fonds qui devraient être reçus de la vente des actions de Pulsar Helium, Inc. devraient être utilisés comme suit :



GBP (millions de livres) USD (millions de dollars) Frais généraux de l'entreprise 0,7 0,9 Coûts réglementaires en cours 0,2 0,3 Exploration en Namibie 0,6 0,8 Exploration au Botswana 0,4 0,5 Fonds de roulement 0,6 0,8

Le programme de travail proposé par la société pour 2026 sur les licences namibiennes dispose d'un budget de 0,8 million USD et comprend des travaux de conformité environnementale/de développement des parties prenantes, de cartographie géologique, de géophysique, de forage de reconnaissance pour valider et étendre les cibles connues et de forage au diamant pour tester les cibles dans les perspectives les plus prioritaires, dans le but de délimiter une première estimation des ressources en temps voulu.

Le programme de travail proposé par la société pour 2026 sur les licences du Botswana est en cours, comme annoncé le 28 février, et dispose d'un budget de 0,5 million USD. Il comprend des travaux de géophysique, d'échantillonnage du sol et de mise en conformité avec les normes environnementales ainsi que des travaux de développement des parties prenantes.

Offre de détail WRAP

En plus du placement et de la souscription, la société a l'intention d'émettre jusqu'à 1 333 333 actions d'offre de détail via la Winterflood Retail Access Platform (l'« offre de détail WRAP ») pour lever jusqu'à 300 000 GBP (avant frais) à 22,5 pence par action.

Le produit de l'offre de détail WRAP sera utilisé de la même manière que le produit de la levée de fonds. La société fera prochainement une nouvelle annonce concernant l'offre de détail WRAP et ses conditions. L'offre de détail WRAP devrait s'ouvrir à 7h05 le avril 2026 et se clôturer vers 16h30 le 07 avril 2026.

Changements au sein du conseil d'administration

Comme annoncé précédemment, le 9 février 2026 : conformément à son droit de nommer jusqu'à deux administrateurs au conseil d'administration de la société, Kalahari Copper a désigné Andrew Benitz comme administrateur non exécutif à l'issue de l'acquisition. Avec plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers et dans la gestion d'entreprise, M. Benitz possède une grande expertise dans la direction et la croissance d'entreprises de ressources ambitieuses et ciblées, ainsi qu'une grande expérience des sociétés cotées en bourse. M. Benitz est CEO de Jersey Oil and Gas plc et a été CEO de Longreach Oil and Gas Ltd. Avant d'entrer dans l'industrie, Andrew a travaillé à la Deutsche Bank AG en tant qu'analyste au sein du groupe Oil and Gas Investment Banking, ainsi qu'au sein de l'équipe Equity Capital Markets, où il a travaillé sur un large éventail de transactions de fusions et acquisitions dans le domaine du pétrole et du gaz, ainsi que sur des financements de capitaux propres et liés à des capitaux propres.

Consolidation des actions

Le capital social actuel de la société est composé de 425 439 950 actions ordinaires existantes. Suite à la levée de fonds, les administrateurs considèrent que le nombre d'actions ordinaires émises sera plus élevé que ce qui est généralement attendu pour une société de sa taille sur l'AIM et les administrateurs estiment que cela pourrait affecter négativement la perception de la société par les investisseurs. Les administrateurs estiment donc qu'il est dans l'intérêt de la société de procéder à une consolidation d'actions à 50:1 afin de réduire le nombre d'actions ordinaires en circulation et d'augmenter le prix de l'action en vue de réduire l'écart entre le prix de l'offre et celui de la demande.

Dans le cadre de la consolidation des actions, les détenteurs d'actions ordinaires existantes recevront : 1 nouvelle action ordinaire pour 50 actions ordinaires existantes et ainsi proportionnellement au nombre d'actions ordinaires existantes détenues à la date d'enregistrement.

À la suite de la consolidation des actions, les actionnaires détiendront toujours le même pourcentage du capital social ordinaire de la société qu'avant la consolidation des actions et les nouvelles actions ordinaires seront assorties de droits équivalents, en vertu des nouveaux statuts, à ceux des actions ordinaires existantes en vertu des statuts actuels.

En supposant que la consolidation des actions soit réalisée, le nombre de nouvelles actions ordinaires en circulation immédiatement après la consolidation des actions s'élèverait à 8 508 799.

Avis de convocation à l'assemblée générale

L'acquisition, le changement de nom de la société, la levée de fonds, la consolidation des actions et l'adoption de nouveaux statuts requièrent l'approbation des résolutions par les actionnaires. Un avis de convocation à l'assemblée générale figure à la fin du document d'admission. L'assemblée générale se tiendra dans les bureaux de Simmons & Simmons LLP au 1 Ropemaker St, Londres EC2Y 9SS à 10h00 le 24 avril 2026, dans le but d'examiner et, le cas échéant, d'adopter les résolutions.

Admission à l'AIM, publication du document d'admission à l'AIM et retrait de l'AQSE

Le conseil d'administration d'Oscillate PLC (le « conseil ») considère qu'un passage à l'AIM sera dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires et, compte tenu de la taille croissante de l'entreprise, est un marché plus approprié pour la société et lui permettra d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs et d'améliorer la liquidité sur la durée.

Une demande sera déposée auprès de London Stock Exchange plc pour que les nouvelles actions ordinaires de la société soient admises à la négociation sur l'AIM et, conformément aux règles de l'AIM pour les sociétés, un formulaire Schedule One devrait être publié sous peu et sera, après publication, disponible sur le site web de la société, avec le document d'admission à l'AIM, à l'adresse suivante : www.oscillateplc.com.

Sous réserve, entre autres, de l'adoption des résolutions d'attribution et d'émission des actions de levée de fonds, de la contrepartie et d'autres actions et titres en rapport avec les propositions de l'assemblée générale et de la réalisation de l'acquisition et de la levée de fonds, il est actuellement prévu que l'admission devienne effective et que les transactions sur les actions ordinaires commencent sur l'AIM à 8h00 le ou vers le 27 avril 2026.

Parallèlement à l'admission, la société annonce le retrait proposé de ses actions ordinaires de la négociation sur l'Access Segment de l'Aquis Stock Exchange (« AQSE ») avec effet à 8h00 le 27 avril 2026, conformément à la règle 5.3 de l'AQSE.

Demandes de renseignements :

Oscillate Plc/Serval

Resources Entreprise Robin Birchall + 44 (0) 7711 313 019

[email protected]



Relations avec les investisseurs Cathy Malins +44 (0) 7876 796 629

[email protected]







Tavistock

Communications Relations publiques Charles Vivian

Eliza Logan

+44 (0) 20 7920 3150







AlbR Capital Limited Aquis

Corporate

Adviser

+44 (0) 20 7469 0930 SP Angel Broker Richard Morrision

Charlie Bouverat

Devik Mehta

+44 (0) 20 3470 0470

À propos de Serval Resources

Serval Resources se concentre sur la valorisation d'un portefeuille à fort potentiel afin de devenir une société de capitalisation intermédiaire dans l'exploration et le développement du cuivre et des métaux de demain.

En obtenant des actifs d'exploration et de développement dans les futures ceintures de cuivre de Namibie, du Botswana et de Côte d'Ivoire, la société sera stratégiquement positionnée pour tirer parti de la demande croissante de cuivre durable et de métaux associés, stimulée par la transition énergétique mondiale et la nécessité de disposer de chaînes d'approvisionnement responsables et indépendantes.

Ces régions restent relativement peu explorées par rapport à leur potentiel élevé. Serval cherchera à appliquer des techniques d'exploration modernes et rigoureuses, ainsi que l'expérience approfondie de son équipe de direction, afin d'évaluer, sécuriser et développer systématiquement les opportunités prospectives au bénéfice de toutes ses parties prenantes.

Serval Resources est une marque exploitée par Oscillate PLC, qui est cotée à l'AQSE Growth Market Exchange du Royaume-Uni sous le mnémo AQSE : SRVL. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, la société changera officiellement de nom pour s'appeler Serval Resources au moment de son entrée sur l'AIM en 2026.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter :

AVIS IMPORTANTS

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Le présent communiqué, en tout ou en partie, ne constitue ni ne fait partie d'une offre d'émission ou de vente, ni de la sollicitation d'une offre d'acquisition, d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis, en Australie, au Canada, en République d'Afrique du Sud, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Singapour ou dans toute autre juridiction où cela serait illégal, ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Aucune offre publique des actions de placement n'est faite dans une telle juridiction.

Aucune mesure n'a été prise par la société, SP Angel Corporate Finance LLP (« SP Angel »), Albr Capital Limited ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants, partenaires, employés, agents ou conseillers (collectivement, les « représentants ») ou toute personne agissant pour le compte de l'un d'entre eux qui permettrait, ou est destinée à permettre, une offre des actions de placement ou entraînerait la possession ou la distribution de cette annonce ou de tout autre matériel d'offre ou de publicité relatif à ces actions de placement dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter.

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