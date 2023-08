Plaenge anuncia sua chegada em São Paulo com o lançamento de luxo: Altier Moema Pássaros

Projeto de alto padrão encanta os exigentes paulistanos, marcando a entrada da empresa na cidade

SÃO PAULO , 9 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Plaenge, a maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, chega a São Paulo, o coração financeiro do Brasil. Com um histórico consolidado de empreendimentos de alto padrão entregues em diversas cidades do país e no Chile, a construtora apresenta agora aos exigentes paulistanos o Altier Moema Pássaros.

O 1º lançamento na capital paulista carrega toda a experiência da Plaenge adquirida ao longo desses 53 anos de atuação, com projetos que unem sofisticação, conforto e construção primorosa.

Localizado em uma prestigiosa área de Moema, considerado o bairro com melhor IDH de São Paulo, Altier está rodeado por serviços, gastronomia, lazer e importantes avenidas, além de estar próximo do Aeroporto de Congonhas e a poucos minutos a pé de um dos principais cartões-postais da cidade: o Parque Ibirapuera.

Através de seus renomados projetistas, o Altier reuniu todo o conhecimento do mercado imobiliário de São Paulo com o melhor do design arquitetônico internacional, conquistando aqueles que buscam qualidade, conforto e um estilo de vida diferenciado.

Logo na entrada, o usuário é recepcionado por um impressionante Lobby, bem iluminado e rodeado pela vegetação do entorno, criando uma atmosfera única sob o amplo pé-direito duplo. O ambiente ainda se integra com o Salão de Festas, que poderá ser utilizado pelo morador em vários momentos do dia. À noite, o espaço conta com a Chef's Kitchen, para eventos sociais exclusivos. No andar intermediário, a piscina escultural, pontuada pelo colorido do jasmim-manga, oferece vistas exclusivas do bairro e das copas das árvores que cobrem a Alameda Jauaperi. Todo o projeto de interiores é assinado pelo renomado escritório LW Design Group, com sede em Dubai, conhecido por suas obras premiadas em todo o mundo.

Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge, destaca que a empresa esperou o momento certo para entrar na maior cidade do Brasil e enfatiza com confiança a imponência do empreendimento. "Para o desenvolvimento deste projeto, nossa diretriz foi proporcionar ao nosso cliente uma sensação única de bem-estar, com muita luz, ventilação e espaços equilibrados - sem abrir mão de uma sofisticação sóbria e genuína. Nosso objetivo é surpreender nosso cliente com uma experiência diferenciada em todos os momentos em que se relacionar com o nosso empreendimento, desde a primeira visita ao nosso estande e ao apartamento decorado, em todo o contato com nosso time e, em especial, no recebimento do seu apartamento", afirmou Fabian.

Com unidades de 3 suítes que variam de 151 a 157 m², além de unidades garden e duplex na cobertura, o Altier impressiona por sua imponente fachada marcada pelas enormes esquadrias, que proporcionam entrada de luminosidade natural através do pé-direito duplo nos apartamentos.

Diferenciais

A Plaenge é amplamente reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelo compromisso com a excelência em cada detalhe de seus empreendimentos. E o Altier Moema Pássaros carrega toda essa essência. O projeto possui apartamentos de alto padrão, com opções de plantas personalizadas que se adaptam às necessidades e preferências de cada morador.

"Acrescentamos a esse projeto vários outros diferenciais da Plaenge, começando por aspectos técnicos, como o envelopamento de tubulações e manta acústica nas lajes das suítes – garantindo maior conforto acústico aos futuros moradores. Também oferecemos ao cliente a possibilidade de receber seu apartamento praticamente pronto para morar", conclui o sócio-diretor.

O cliente recebe seu apartamento praticamente pronto, com pisos, forro de gesso, louças e metais, e ainda tem a flexibilidade de alterações das especificações através do programa Plaenge Personalize, desenvolvido em parceria com a Porsche Consulting.

Alt Boutique Studios

Integrado à torre residencial com acesso pela Avenida Macuco, o Alt Boutique Studios apresenta 56 apartamentos exclusivos entre 24 a 43 m², além de oito unidades de 34 a 47 m², com um dormitório.

Os boutique studios foram planejados com o mais alto padrão de qualidade e design Plaenge, atendendo às demandas de clientes modernos que buscam investir ou mesmo desejam ter um ponto na capital paulista visando trabalho ou estudo. O pé-direito amplo de 3,30 metros, mais alto que o padrão entregue pelo mercado, proporciona amplitude e conforto, enquanto o projeto de interiores assinado também pela LW Design Group permite uma fluidez inteligente entre os ambientes.

A Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e confiança. Fundada por um jovem engenheiro há 53 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 460 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes. Saiba mais em: www.plaenge.com.br/altiermoema .

Planin – Assessoria de Imprensa do Grupo Plaenge

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Eduarda Lopes e equipe – www.planin.com

[email protected] - Tel.: (11) 2138-8940

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2182503/Fachada.jpg

FONTE Plaenge

SOURCE Plaenge