Plaenge atinge R$ 2,14 bilhões de VGV nos três primeiros trimestres de 2022

Vendas líquidas da empresa, que é a maior construtora de capital fechado do Brasil, atingiu R$ 1,55 bilhão no período. Companhia apresenta crescimento em todos os principais indicadores financeiros

SÃO PAULO , 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, anuncia resultados dos três primeiros trimestres de 2022. A companhia totalizou R$ 2,14 bilhões de Valor Geral de Venda (VGV), registrando um crescimento de 51% em relação ao mesmo período de 2021. A companhia ainda registrou R$ 1,55 bilhão em vendas líquidas, aumento de 23% no comparativo com os primeiros nove meses de 2021, período em que montante foi de R$ 1,26 bilhão.

O resultado obtido é a soma de eficiência operacional, assertividade de planejamento e bom momento do mercado imobiliário. "Nós estávamos preparados para aproveitar o cenário favorável e tivemos uma performance excelente com destaque para o lançamento do Lieu Unique, em Campo Grande (MS), que vendeu 100% das unidades em poucos dias", afirma o Sócio-Diretor da Plaenge, Fernando Fabian. O executivo destaca que o projeto teve um impacto bastante positivo no VGV do 3T22, totalizando R$ 1,09 bilhão no período. Nos nove primeiros meses de 2022, a empresa totalizou o lançamento de 18 empreendimentos, estrategicamente localizados nas nove cidades brasileiras em que a empresa atua e no Chile, e a entrega de 15 projetos.

A receita líquida da construtora, que atua com foco no segmento de alto padrão, atingiu R$ 1,06 bilhão entre janeiro e setembro deste ano, aumento de 31% versus o mesmo período de 2021, que registrou R$ 814 milhões. O EBTIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 128.090 milhões nos nove meses de 2022. O Landbank soma R$ 16,3 bilhões de VGV.

"Além dos resultados operacionais e financeiros acima das expectativas, nós tivemos a chegada da Plaenge no mercado de Porto Alegre, anunciada em setembro deste ano. Investimos R$ 16 milhões na sua construção da Central de Decorados e temos projeções ambiciosas para região", diz Fabian. O primeiro projeto da Plaenge na capital gaúcha terá um VGV (Valor Geral de Venda) de R$ 120 milhões e um investimento em obras e terrenos de R$ 70 milhões.

Com operação imobiliária em nove cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Joinville) de seis estados brasileiros e também no Chile, o Grupo Plaenge, que integra as marcas Plaenge e Vanguard, já entregou mais de 445 empreendimentos, nos quais mais de 100 mil pessoas vivem. Emprega cerca de três mil colaboradores diretos e sete mil indiretos. Atualmente, a Plaenge tem 73 obras em execução no Brasil e no Chile, o que equivale a uma carteira de mais de R$ 8,7 bilhões em VGV total a ser entregue nos próximos anos.

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 52 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 445 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes. Saiba mais sobre o Grupo Plaenge: www.plaenge.com.br

