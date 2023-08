Plaenge celebra venda histórica de studios em lançamento de São Paulo e prepara abertura de novo apartamento decorado

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, alcançou um marco significativo no último lançamento de studios em São Paulo. Todas as unidades studio foram vendidas em um tempo recorde de apenas seis horas.

O primeiro lançamento na capital paulista, Altier Moema Pássaros, incorpora toda a experiência da empresa adquirida ao longo de seus 53 anos de atuação, com projetos que combinam sofisticação, conforto e construção primorosa.

Localizado em uma nobre área de Moema, considerado o bairro com o melhor IDH de São Paulo, o Altier está rodeado por serviços, gastronomia, lazer e importantes avenidas, além de estar próximo do Aeroporto de Congonhas e a poucos minutos a pé de um dos principais cartões-postais da cidade: o Parque Ibirapuera. Integrado à torre residencial e com acesso pela Avenida Macuco, o Alt Boutique Studios apresenta 64 apartamentos exclusivos entre 24 e 47 m², com foco no segmento interessado em investimento com renda de locação 'short stay'.

O sucesso das vendas é um testemunho da confiança que os clientes têm na marca Plaenge, especialmente nas praças onde a empresa já atua há mais tempo. O empreendimento possui um VGV total de R$ 200 milhões.

O Superintendente regional da empresa, Fernando Motta, conta que a Plaenge se preparou e esperou o momento certo para a entrada da construtora no mercado paulista e essa decisão também contribuiu para o resultado positivo de vendas.

"O sucesso das vendas dos studios é um testemunho do compromisso contínuo da Plaenge em oferecer empreendimentos de alta qualidade que atendam às necessidades dos consumidores mais exigentes. Uma parte significativa das unidades foi vendida para clientes de outras praças, pessoas que já conhecem a excelência com que entregamos nossos empreendimentos e apostaram na nossa visão como empresa, investindo em um imóvel em São Paulo. Em breve, faremos o lançamento do Altier, com as unidades maiores e esperamos continuar tendo sucesso no desempenho das vendas", disse o superintendente regional.

O apartamento decorado do Altier Moema Pássaros estará aberto para visitação a partir do próximo sábado, dia 19 de agosto. Com unidades de 3 suítes que variam de 151 a 157 m², além de unidades garden e duplex na cobertura, o Altier impressiona por sua imponente fachada marcada pelas enormes esquadrias, que proporcionam entrada de luminosidade natural através do pé-direito duplo nos apartamentos.

A Plaenge possui operação imobiliária em nove cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Joinville) de seis estados brasileiros e também no Chile.

Crescimento sólido

O resultado de vendas contribui na consolidação do crescimento contínuo da Plaenge no mercado. No primeiro semestre de 2023, a empresa registrou vendas líquidas de R$ 1,48 bilhão, um aumento de 74% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse desempenho sólido destaca a força e a estabilidade da Plaenge no setor imobiliário brasileiro.

A Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e confiança. Fundada por um jovem engenheiro há 53 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 460 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes. Saiba mais em: www.plaenge.com.br

