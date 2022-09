Plaenge expande presença na região Sul do País Maior construtora de capital fechado do Brasil aumenta presença nacional e inicia operação no mercado gaúcho

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com 50 anos de história, a Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, chega à Porto Alegre. A marca inaugura Central de Decorados com mais de 3 mil metros quadrados. O espaço, que é vizinho ao Shopping Iguatemi e teve R$ 16 milhões de investimento na sua construção, terá a dupla função de abrigar a sede administrativa da companhia na cidade e reunir os decorados de todos os empreendimentos do Grupo Plaenge lançados em Porto Alegre. A empresa ainda anuncia o lançamento do seu primeiro empreendimento na capital gaúcha, o Orbitale.

O primeiro projeto da Plaenge terá um VGV (Valor Geral de Venda) de R$ 120 milhões e um investimento em obras e terrenos de R$ 70 milhões. O banco de terreno da companhia em Porto Alegre ainda garante um VGV potencial de lançamentos no valor de R$ 1,2 bilhão para os próximos cinco anos. "O Estado do Rio Grande do Sul é um mercado imobiliário maduro e reúne um público seleto que busca projetos diferenciados e de alto padrão. Estamos investindo de forma bem forte na região e temos projeções otimistas para próximos lançamentos", diz Fernando Fabian, Sócio-Diretor da Plaenge.

Com operação imobiliária em nove cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Joinville) de seis estados brasileiros e também no Chile, o Grupo Plaenge, que integra as marcas Plaenge e Vanguard, já entregou mais de 445 empreendimentos, nos quais mais de 100 mil pessoas vivem. Emprega cerca de três mil colaboradores diretos e sete mil indiretos. Em 2021, o Grupo Plaenge encerrou o ano com números recordes e atingiu a marca de R$ 2,7 bilhões em lançamentos, o que supera em 96% os números de 2020. As vendas líquidas alcançaram R$ 1,9 bilhão, um recorde na história da empresa que, no biênio 2020/2021, atingiu R$ 3,65 bilhões em VGV lançado.

Sobre o Grupo Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 52 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda mantemos vivos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 445 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes.

