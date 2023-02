Plaenge fecha 2022 com VGV de R$ 2,8 bilhões

Grupo londrino que é o maior do país em capital fechado possui um landbank de aproximadamente R$ 17 bilhões, distribuídos em 130 terrenos

SÃO PAULO, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Desde 2017, a Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, supera anualmente o seu recorde de VGV (Valor Geral de Vendas). No ano passado, a companhia fechou o ano com R$ 2,8 bilhões, 5% superior ao VGV de R$ 2,6 bilhões em 2021. A empresa lançou 21 empreendimentos, alcançando R$ 1,9 bilhão de venda líquida, crescimento de 4% no comparativo com o ano anterior.

O desempenho dos três primeiros trimestres de 2022 foi fundamental para a consolidação do resultado anual. De janeiro a setembro de 2022, a Plaenge registrou R$ 1,55 bilhão em vendas líquidas, um aumento de 23% no comparativo com os primeiros nove meses de 2021, período em que o montante foi de R$ 1,26 bilhão.

Os fortes resultados financeiros e operacionais também estão relacionados à velocidade de venda dos empreendimentos Plaenge. O Lieu Unique, projeto lançado em Campo Grande (MS), foi 100% comercializado em menos de uma semana após o lançamento. O empreendimento registrou um VGV de R$ 390 milhões, valor expressivo para região do Centro-Oeste do Brasil.

"Nossa estratégia segue bastante assertiva ao longo dos anos. Focamos em projetos que são concebidos para um público de média e alta renda, garantindo uma alta receptividade dos empreendimentos. Os recordes consecutivos, ano após anos, também são resultado do excelente trabalho do nosso time, da qualidade das entregas e da tecnologia envolvida em todos os processos", afirma o sócio-diretor da Plaenge, Alexandre Fabian. O executivo ainda destaca que outro diferencial da empresa no mercado é o modelo de operação verticalizada, com equipes próprias que atuam em todas as etapas do desenvolvimento imobiliário, desde a aquisição das áreas, definição dos produtos e coordenação dos projetos, vendas, construção e assistência pós-entrega.

Focada em uma visão de longo prazo, a Plaenge investe em terrenos estrategicamente localizados nas regiões em que atua. Por isso, hoje a companhia já soma quase R$ 17 bilhões de landbank, distribuídos em 131 áreas para futuras incorporações.

A empresa ainda está expandindo sua presença no Brasil. "Nós tivemos a chegada da Plaenge no mercado de Porto Alegre, anunciada em setembro de 2022. Investimos R$ 16 milhões na construção da Central de Decorados e temos projeções ambiciosas para região", diz Fabian. O primeiro projeto da Plaenge na capital gaúcha terá um VGV (Valor Geral de Venda) de R$ 120 milhões e um investimento em obras e terrenos de R$ 70 milhões.

O próximo passo é lançar o primeiro empreendimento na cidade de São Paulo. A marca trará a fórmula de sucesso já aplicada em outras localidades para maior capital do País. "A estreia será em Moema, um bairro consolidado de médio e alto padrão. O lançamento já está em fase de aprovação e a previsão é iniciarmos a comercialização em meados deste ano", explica Fabian. O executivo também destaque que esse movimento é importante para o crescimento da empresa no longo prazo. "O potencial de São Paulo é enorme e estamos preparados para atender o exigente público paulistano com as soluções imobiliárias residenciais que irão proporcionar projetos arquitetônicos únicos e com qualidade".

Com operação imobiliária em nove cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Joinville) de seis estados brasileiros e também no Chile, o Grupo Plaenge, que integra as marcas Plaenge e Vanguard, já entregou mais de 445 empreendimentos, nos quais mais de 100 mil pessoas vivem. Emprega cerca de três mil colaboradores diretos e sete mil indiretos. Atualmente, a Plaenge tem 73 obras em execução no

Brasil e no Chile, o que equivale a uma carteira de mais de R$ 8,7 bilhões em VGV total a ser entregue nos próximos anos.

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 52 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 445 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes.

