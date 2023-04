Plaenge recebe prêmio internacional de arquitetura e design

Empreendimento Lieu Unique, de Campo Grande, foi premiado pelo Outstanding Property Award London

SAO PAULO, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Plaenge recebeu um novo prêmio internacional de arquitetura e design. O projeto do Lieu Unique, empreendimento do segmento de urbanismo em Campo Grande, foi premiado na categoria Architectural Design pelo OPAL Award - Outstanding Property Award London.

Sediado em Londres, o prêmio OPAL tem 35 anos de tradição e reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário de todo o mundo. Criatividade, inovação, impacto social e sustentabilidade são observados para eleger os destaques.

Esta é a terceira vez que um projeto da Plaenge é reconhecido em uma premiação internacional. Artesano (Londrina) e Momentum (Campo Grande), focados no mercado de altíssimo padrão, foram vencedores na categoria Multi Residence do International Property Awards, prestigiado prêmio do mercado imobiliário mundial.

As premiações imprimem reputação internacional aos empreendimentos e validam a expertise da Plaenge no lançamento de projetos inovadores que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores em sintonia com o design arrojado.

Para o Superintendente de Urbanismo da Plaenge, Leonardo Turin, a premiação do Lieu Unique é mais um presente aos clientes do empreendimento. "O nosso desejo era desenvolver um projeto icônico trazendo uma nova referência de loteamentos fechados de luxo para Campo Grande. Receber este reconhecimento internacional sela este propósito e presenteia a cidade com um novo destaque arquitetônico."

Rafael Castro da Castro Arquitetos, escritório que assina o projeto, conta que recebeu a notícia da premiação com um sentimento de orgulho pessoal e coletivo. "Foi um trabalho longo, árduo e muito gratificante. Buscamos sempre evoluir a arquitetura no Brasil e fazer isso em nossa "casa" é muito especial."

Para ele, a palavra que define a experiência de trabalhar com a Plaenge é sinergia. "Fomos procurados para desenvolver um projeto único, que fosse um marco tanto na arquitetura da nossa cidade quanto nos condomínios fechados do Brasil. E como nós somos um estúdio que busca sempre a vanguarda da arquitetura nacional e internacional, topamos o desafio na hora", conta.

A aplicação de uma arquitetura de vanguarda foi uma das características que chamou a atenção dos jurados. Empreendimentos horizontais geralmente são marcados pela guarita e pórtico de entrada. No Lieu Unique todos os elementos construtivos de um condomínio foram unidos em uma grande estrutura localizada na fachada do empreendimento. Além do olhar estético o projeto foi desenvolvido de acordo com os princípios de sustentabilidade para a certificação Leed Platinum, que atesta o uso dos critérios ambientais legalmente reconhecidos.

Espaços como academia, salão de festas e áreas de convívio, por exemplo, se integram ao pórtico e à guarita, maximizando e inovando o conceito de implantação de fachadas de loteamentos.

Situado dentro do bairro Chácara dos Poderes, na região de Campo Grande conhecida como Jardim Veraneio, o Lieu Unique conta com um fácil e rápido deslocamento ao Parque dos Poderes, shoppings, redes de serviços, negócios e ligação com o centro da cidade, que também pode ser acessado em poucos minutos.

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 52 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 445 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes.

