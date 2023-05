Plaenge registra crescimento de 44% nas vendas no 1º trimestre de 2023

Construtora totalizou R$ 435 milhões em vendas líquidas no período

SÃO PAULO , 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, registrou crescimento em suas vendas líquidas no primeiro trimestre de 2023, superando a tendência de estabilidade para os segmentos médio e alto padrão. De acordo com os dados operacionais divulgado pela empresa, as vendas líquidas no período somaram R$ 435 milhões, o que representa um aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior e 9% se comparado ao último trimestre de 2022 O VGV (Valor Geral de Venda) de lançamento foi de R$ 193 milhões.

Para o sócio-diretor da Plaenge, Alexandre Fabian, o resultado positivo pode ser atribuído à estratégia da Plaenge em oferecer produtos imobiliários inovadores, que atendem às demandas e expectativas dos clientes. Além disso, a empresa tem investido em tecnologia e em processos mais eficientes, o que tem contribuído para melhorar a experiência de compra e aumentar a satisfação dos clientes.

"Ao longo de mais de 50 anos, a Plaenge tem sido hábil em lidar com diferentes cenários econômicos e ciclos de desenvolvimento do País. Sempre pautados em uma visão de negócio a longo prazo, antecipamos tendências, primamos pela qualidade construtiva e estamos atentos ao que o nosso público almeja em termos de moradia. É com esse tripé que sustentamos bons resultados e que, ano a ano, temos expandido as nossas operações", disse o sócio-diretor.

Em 2022, a companhia fechou o ano com R$ 2,8 bilhões, 8% superior ao VGV de R$ 2,6 bilhões em 2021. A empresa lançou 23 empreendimentos, alcançando R$ 2 bilhões de venda líquida, crescimento de 5% no comparativo com o ano anterior.

Com operação imobiliária em nove cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Joinville) de seis estados brasileiros e também no Chile, o Grupo Plaenge, é composto pelas marcas Plaenge e Vanguard. A construtora emprega cerca de três mil colaboradores diretos e sete mil indiretos. Atualmente, a Plaenge tem 73 obras em execução no Brasil e no Chile, o que equivale a uma carteira de mais de R$ 8,7 bilhões em VGV total a ser entregue nos próximos anos. A Plaenge ainda possui um landbank de quase R$ 18 bilhões em 138 terrenos distribuídos nas diferentes cidades em que atua.

