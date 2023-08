Plaenge soma R$ 1,48 bilhões no 1º semestre de 2023 e anuncia sua entrada em São Paulo

Plaenge alcança vendas históricas no segundo trimestre e aproveita o bom momento para lançar o luxuoso Altier Moema Pássaros

SAO PAULO, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, celebra o desempenho positivo no primeiro semestre de 2023, somando de janeiro a julho de R$ 1,48 bilhões em vendas líquidas. Esse volume representa um crescimento significativo de 74% em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando a força e a solidez da empresa no mercado.

Com o sucesso contínuo da Plaenge, a construtora se prepara para entrar no disputado mercado paulista com o lançamento de luxo do Altier Moema Pássaros, previsto para acontecer no fim do mês de agosto. A empresa espera repetir o mesmo padrão de excelência que tem alcançado em outras regiões onde atua e consolidar sua presença em São Paulo. O valor geral de vendas (VGV) total do edifício é de R$ 200 milhões, e as unidades serão vendidas a partir de R$ 27 mil o metro quadrado.

Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge, destaca que a empresa esperou o momento certo para entrar na maior cidade do Brasil e enfatiza com confiança a imponência do empreendimento. "O 1º lançamento na capital paulista carrega toda a experiência da Plaenge adquirida ao longo desses 53 anos de atuação, com projetos que unem sofisticação, conforto e construção primorosa. Nosso objetivo é surpreender os clientes com uma experiência diferenciada em todos os momentos, desde a primeira visita ao nosso estande e ao apartamento decorado, e em todo o contato com nosso time, em especial, no recebimento do seu apartamento", afirmou Fabian.

A construtora, reconhecida pelos empreendimentos de altíssimo padrão entregues em grandes cidades do Brasil como Londrina, Campo Grande, Porto Alegre, Cuiabá, Maringá, Joinville e Curitiba, também vem apresentando um excelente desempenho nas vendas consolidadas.

"Estamos extremamente satisfeitos com os resultados alcançados pela Plaenge no primeiro semestre de 2023. Manter nossa posição de liderança entre as construtoras de capital fechado é uma conquista significativa. Continuamos empenhados em oferecer empreendimentos inovadores, que atendam às expectativas de nossos clientes e impulsionem o desenvolvimento do mercado imobiliário de alto padrão, agora também em São Paulo", concluiu Fabian.

Altier

Localizado em uma prestigiosa área de Moema, considerado o bairro com melhor IDH de São Paulo, o Altier está rodeado por serviços, gastronomia, lazer e importantes avenidas, além de estar próximo do Aeroporto de Congonhas e a poucos minutos a pé de um dos principais cartões-postais da cidade: o Parque Ibirapuera.

Através de seus renomados projetistas, o Altier reuniu todo o conhecimento do mercado imobiliário de São Paulo com o melhor do design arquitetônico internacional, conquistando aqueles que buscam qualidade, conforto e um estilo de vida diferenciado.

Com unidades de 3 suítes que variam de 151 a 157 m², além de unidades garden e duplex na cobertura, o Altier impressiona por sua imponente fachada marcada pelas enormes esquadrias, que proporcionam entrada de luminosidade natural através do pé-direito duplo nos apartamentos.

Integrado à torre residencial com acesso pela Avenida Macuco, o Alt Boutique Studios apresenta 56 apartamentos exclusivos entre 24 a 43 m², além de oito unidades de 34 a 47 m², com um dormitório.

A Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e confiança. Fundada por um jovem engenheiro há 53 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 460 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes. Saiba mais em: www.plaenge.com.br

