Planejamento e metas devem ser prioridades das empresas; menos de 10% das companhias fazem isso no Brasil

Diretor da AG Antecipa dá dicas e fala da importância do planejamento para o crescimento dos negócios em 2024

SAO PAULO, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com um quadro ainda instável para 2024, em decorrência da economia mundial – inflação, taxas de juros e guerras - e até nacional – aprovação da reforma tributária e seus impactos na carga tributária -, o período entre o final de ano e início do ano seguinte é o momento propício para empresários se preocuparem com o planejamento estratégico de seus negócios para 2024. Embora seja uma necessidade, poucas empresas no Brasil se atentam para isso. Uma pesquisa realizada pela consultoria de gestão empresarial Falconi indica que somente 10% das companhias brasileiras de médio porte (com faturamento anual entre R$ 4,8 milhões e R$ 300 milhões) se dedicam a produzi-lo.

Planejamento ajuda as empresas nas metas e resultados de crescimento

Planejar o futuro é fundamental não somente para a saúde financeira da empresa, mas para a expansão e crescimento saudável dos negócios a médio e longo prazo, sempre alinhada com uma visão de futuro, metas, estratégias, alocação de recursos, dentre outros pilares.

"Essa época do ano, mesmo com o tempo apertado, a correria para o fechamento das metas e a preocupação com a geração de caixa para saldar os compromissos, é fundamental, independentemente do porte, que os empresários dediquem um tempo para o planejamento estratégico e as metas de sua empresa para 2024", explica o diretor da AG Antecipa, Leonardo Guimarães. "Traçar os objetivos da companhia e as ações necessárias para atingir metas e resultados é um ponto chave para garantir a sustentabilidade e a expansão dos negócios", lembra.

Como analogia, Leonardo Guimarães cita um exemplo do cotidiano: "você liga o carro, sai e descobre já no meio do caminho que não sabe para onde está indo. Qual a chance de chegar onde não sabe onde estar indo? Isso acontece com a grande maioria das empresas e empreendedores, ao deixar de lado o planejamento e a definição de metas", alerta. "A ideia do planejamento e das metas é conseguir mensurar um plano em que todos estejam enxergando – o próprio empresário e seus colaboradores – de forma mensurável e alcançável para onde a empresa quer chegar ao final de 2024 e nos anos seguintes."

Para as micro e pequenas empresas, planejar e estabelecer metas é algo sempre mais difícil pela falta de dados e números para embasamento e comparações. "Por isso é importante fazer um fechamento do ano atual, que sirva como base para o planejamento e a definição de metas para 2024", ensina o diretor da AG Antecipa. "O empresário ou gestor pode estabelecer metas mensais, trimestrais e anuais, contendo orçamento, despesas e investimentos claros e realistas, que sirvam como bússola para toda a equipe e não como algo desmotivacional, em caso de metas fora da realidade. "

Uma dica que Leonardo Guimarães sugere para estabelecer as metas dentro do planejamento, é a utilização dos Objetivos SMART:

S – Ter uma meta específica. Clareza na hora de olhar para ela, do que se trata e de como atingí-la;

M – Mensuráveis. Tangibilizar as metas, olhar resultados;

A – Resultado atingível e não metas inatingíveis, fora da realidade, para pelo menos chegar próxima. Recomendo fazer com metas alcançáveis, para não desmotivar a equipe;

R – Significa ter metas realista, pé no chão;

T – Fala de tempo: quanto tempo vai lavar para atingir a meta.

"Ao ignorar o tema do planejamento, essencial em tempos complexos como os atuais, nos arriscamos e passamos a estar menos preparados para enfrentar a concorrência", conclui Leonardo Guimarães.

