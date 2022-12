Planejamento financeiro: como se proteger diante de um cenário econômico incerto

Banco Central projeta crescimento abaixo de 1% em 2023, o que pode afetar a condição econômica do brasileiro

Especialista da Omint Seguros explica que o seguro de vida individual é o produto mais indicado para proteção financeira.

SÃO PAULO, 28 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em um cenário com uma economia global desacelerada e com projeções de crescimento abaixo de 1% no Brasil, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central em dezembro, ter um planejamento financeiro coerente com a realidade e com objetivos tangíveis é essencial para passar por este período da forma mais estável possível.

"Estamos em um momento de transição, com um cenário econômico ainda incerto. Dessa forma, é preciso ter um olhar atento para evitar que a saúde financeira seja impactada", afirma o diretor de Vendas de Seguros na Omint, José Luiz Florippes. "Diante de situações como esta, não basta apenas manter investimentos, é preciso ter ativos de proteção para resguardar o patrimônio construído, caso surjam imprevistos no caminho", complementa.

O especialista explica que o seguro de vida individual é um ativo de proteção e uma ferramenta para ser utilizada em vida, pois caso aconteça algum imprevisto, o suporte do capital segurado estará à disposição para passar por esse momento com mais tranquilidade, sabendo que os investimentos, previdência privada ou a própria poupança não precisarão ser movimentados a favor de seu sustento.

"Há diversos cenários em que uma apólice pode ser usufruída, como uma invalidez por acidente, uma doença grave, uma internação hospitalar ou até mesmo o diagnóstico de um câncer e de outras doenças graves. Diante de um contexto de instabilidade, proteger a capacidade de gerar renda é fundamental para a vitalidade econômica", comenta Florippes.

Além de estabilidade, o seguro de vida pode gerar economia

Há também opções de seguros que ofertam algumas assistências que podem ser acionadas durante uma necessidade, o que gera economia. "Uma das mais procuradas na Omint Seguros é a Assistência Pet para cães e gatos, que cobre consultas veterinárias, transporte veterinário emergencial, aplicação de vacinas em domicílio, hospedagem de animais e até assistência funeral. Quem tem animal em casa sabe que o gasto para o manter saudável é grande", declara o executivo.

Além dessa assistência, há também opções para aconselhamento psicológico, que promove atendimento telefônico receptivo; suporte à informática para auxílio na utilização de computadores; nutricional com orientação sobre alimentação e incentivo a uma rotina saudável que inclui perfil nutricional, orientações sobre cardápios, compra de alimento, amamentação, primeira infância, terceira idade, nutrição e controle de peso, saúde da mulher, nutrição desportiva e demais instruções; vítima de crime cujo serviço dispõe de remoção médica inter-hospitalar, traslado de corpo, transporte alternativo, transporte, envio e hospedagem de familiar e chaveiro caso o segurado seja vítima de agressão, roubo ou furto; residencial que contempla emergenciais na residência do segurado, como encanador, chaveiro, cobertura provisória de telhados e eletricista, instalação de itens e check-up lar (revisão de instalação elétrica, troca de tomadas e interruptores, verificação de vazamentos, limpeza de ralos e sifões, calhas, serviço de rejuntamento, substituição de telhas, troca de resistência de chuveiro elétrico) e remoção inter-hospitalar.

É possível realizar uma cotação pelo site da Omint, em www.omint.com.br/seguro-vida/.

Sobre Omint

Há mais de 40 anos, a Omint iniciou suas operações no Brasil com o lançamento do primeiro plano de saúde de alto padrão do país. Desde então, é referência absoluta nesse segmento de mercado, mantendo viva a sua vocação de cuidar de pessoas, com o compromisso de proporcionar um serviço médico de máxima qualidade e grande foco na prevenção e promoção da saúde.

Os valores humanos e o rigor com o padrão de excelência elevaram ao mais alto nível o índice de recomendação entre os clientes, gestores de Recursos Humanos e credenciados e tornaram os planos médicos e odontológicos Omint objeto de desejo no pacote de benefícios de executivos e colaboradores das empresas e elevando o tempo médio de permanência de nossos clientes, muito além da média de mercado.

Em 1999, a Omint inaugurou uma clínica odontológica própria para atendimento exclusivo dos clientes de seus planos e particulares, trazendo para esse segmento uma qualidade até então inédita. Atualmente com duas unidades em São Paulo, a Clínica Omint Odonto e Estética oferece o estado da arte da odontologia, tendo sido a primeira clínica odontológica brasileira a conquistar a certificação JCI (Joint Commission International), o mais importante selo de qualidade mundial para instituições de saúde.

Seguindo sua vocação de cuidar de pessoas, em 2015 o Grupo Omint lança a Omint Seguros, replicando no mercado de seguro de pessoas o modelo de excelência construído pelo Grupo no segmento de saúde suplementar. A Omint Seguros comercializa atualmente seguros de vida individual, de vida em grupo e de viagem.

FONTE Omint Seguros

SOURCE Omint Seguros