PlanetHoster stellt HybridCloud N0C® vor, ein neues dediziertes Serverangebot der nächsten Generation

MONTREAL, PARIS und LAUSANNE, Schweiz, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- PlanetHoster®, ein Spezialist für Daten- und Anwendungshosting, ist stolz darauf, die Einführung von HybridCloud N0C® bekannt zu geben, ausgesprochen „N zero C". Dieses innovative Angebot kombiniert die Leistung von Bare Metal mit der Flexibilität und hohen Verfügbarkeit von Cloud-Lösungen. Diese schlüsselfertige Lösung beinhaltet die neuesten Innovationen im Bereich der zentralen Verwaltung und stellt einen wichtigen Wendepunkt in PlanetHosters Ansatz für das Facility Management dar. HybridCloud N0C® ist in Kanada, Frankreich und der Schweiz verfügbar und bietet Unternehmen und Geschäftskunden Zugang zu einer neuen Reihe von leistungsstarken, verwalteten Lösungen, die darauf abzielen, sie besser zu bedienen und gleichzeitig von den neuesten Datenschutz- und Sicherheitsstandards zu profitieren.

„HybridCloud N0C zeichnet sich durch eine Reihe herausragender Eigenschaften aus: hochmoderner WAF-Schutz, ein minimierter Energiebedarf und eine hochmoderne Systemarchitektur. Es war eine wichtige Entscheidung, meine Position als Geschäftsführer aufzugeben, um mich ganz der technologischen Innovation zu widmen. Wir freuen uns, Ihnen heute die Krönung unserer bisherigen Leistungen präsentieren zu können", erklärt A. Saber SHENOUDA, technischer Leiter bei PlanetHoster.

Informationen zu N0C

N0C® ist eine hochmoderne PaaS- und IaaS-Lösung. Es verfügt über ein intuitives Management-Panel und ermöglicht eine schnelle, globale Bereitstellung von Instanzen mit umfassendem Facility Management. N0C® bietet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen und eine überragende Leistung, die die derzeitigen Marktstandards übertrifft. Es entspricht in vollem Umfang den neuesten Sicherheits- und Regulierungsanforderungen.

Informationen zu PlanetHoster

PlanetHoster ist spezialisiert auf Hochleistungs-Hosting-Lösungen für Web, Daten und Anwendungen sowie Registrierung von Domainnamen. Mit seinem eigenen redundanten IP-Netzwerk bedient PlanetHoster über 60.000 Kunden über eine private Cloud-Infrastruktur, die über Kanada, Frankreich und die Schweiz verteilt ist. Das Team erfahrener Webhosting-Profis widmet sich der Bereitstellung eines 5-Sterne-Kundenerlebnisses, der Gewährleistung optimaler Leistung auf robusten Infrastrukturen und der Aufrechterhaltung bewährter Sicherheit und Datenvertraulichkeit.

