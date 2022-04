PLANIGRUPO REPORTA CRECIMIENTOS ANUALES DE DOBLE DÍGITO DE 17.7% EN INGRESOS TOTALES Y 27.8% EN EL EBITDA DURANTE EL 1T22

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 47 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció sus resultados del primer trimestre del 2022, donde registro importantes crecimientos de doble dígito en su estado de resultados.

Los Ingresos Totales (incluyendo las plazas con participación no controladora) totalizaron Ps.408 mills., desde Ps.347 mills. del 1T21, con un crecimiento anual de 17.7%. Y, el EBITDA Consolidado del 1T22 (incluyendo las plazas con participación no controladora) registró un crecimiento de 27.8% AsA, alcanzando los Ps.249 mills.

El "AFFO" registró un aumento mayor al 100% anual, colocándose en Ps.75 mills.; en tanto que el NOI consolidado del 1T22 alcanzó los Ps.329 mills., un crecimiento de 24.9% AsA. Los márgenes AFFO y NOI del trimestre se colocaron en 20.3% y 82.9%, respectivamente.

Gracias a la mayor normalización de las condiciones sanitarias durante el trimestre, la afluencia de visitantes en los 36 centros comerciales de PLANIGRUPO fue de ~23.6 mills., superando a los 20.9 mills. del 1T21. Asimismo, la tasa de ocupación fue de 91.9%, creciendo en 0.1% respecto al trimestre anterior y la renta promedio por m2 pasó de Ps.163.4 en el 1T21 a Ps.173.0 este trimestre, con un alza anual de 5.9%.

La fortaleza de liquidez mostrada durante 2021 permitió que en febrero pasado se adquiriera, a una rentabilidad atractiva, la participación controladora del Portafolio WALPG, ya administrado por Planigrupo e integrado por dos plazas, una en Michoacán y la otra en Coahuila, las cuales en conjunto tienen como anclas a Walmart, Cinemex y Bodega Aurrera. Ambas totalizan un ABR de 26,612.35 m2, equivalente al 3.4% del portafolio en operación. Dicha adquisición dará un incremento relevante en NOI para los siguientes años. Es importante mencionar que el NOI generado por estas plazas en 2021 fue de Ps.37.5 mills., y durante el 1T22 fue de Ps.9.7 mills., dentro del cual se registró en el mes de marzo un NOI de Ps.3.1 mills.

Respecto a la posición financiera, al 31 de marzo de 2022, la deuda total consolidada, incluyendo las plazas con participación controladora y no controladora, fue de Ps.6,915 mills., de los cuáles el 64.0% se encuentra a tasa variable con cobertura de interés y el 34.1% a tasa de interés fijo; reflejando la solidez del perfil de riesgo de la Compañía.

Con relación al refinanciamiento de la deuda, durante los últimos meses, se concluyeron las negociaciones sobre los términos y condiciones de vencimientos del 2022, avanzando con ello hacia un perfil de deuda de mayor solidez.

En su mensaje a inversionistas, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, se mostró complacido con los resultados, y comentó: "Gracias a la perseverancia de nuestro equipo y enfoque flexible, hemos podido adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado, con un fortalecimiento gradual de nuestras métricas operativas y financieras, las cuales han sido apuntaladas por una estructura eficiente y compacta, misma que consideramos adecuada para afrontar los retos derivados de una mayor inflación y tasas de interés."

