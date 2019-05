PLANIGRUPO reporta un crecimiento de 6.6% en EBITDA y una tasa de ocupación superior al 94% en el 1T19

CIUDAD DE MEXICO, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 43 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció sus resultados del primer trimestre de 2019, registrando un avance anual de 6.6% en EBITDA y una tasa de ocupación superior al 94%; apoyada por el avance en el proceso de estabilización de Paseo Hipódromo y la finalización de la estabilización de Urban Village, en Garza Sada (N.L.).

Los Ingresos Totales registraron un alza anual de 8.7%, totalizando Ps.392 mills. durante el 1T19, desde los Ps.360 mills. obtenidos en el mismo periodo de 2018; y, el EBITDA (incluyendo las plazas donde la Empresa tiene participación no controladora) alcanzó los Ps.248 mills., con un margen de 64.0%.

Los fondos provenientes de la operación ajustados "AFFO" registraron un sólido aumento de 23.8% AsA; en tanto que el Ingreso Neto de la Operación (NOI por sus siglas en inglés) creció 7.5%. Los márgenes NOI y AFFO del trimestre se ubicaron en 79.9% y 16.1%, respectivamente.

La renta promedio por m2 pasó de Ps.145.2 en el primer trimestre de 2018 a Ps.155.6 este periodo, representando un alza de Ps.10.4, es decir 7.2% AsA.

La afluencia de visitantes en los 36 centros comerciales que operó la Compañía en los 3 meses iniciales de 2019 fue de ~30 millones, superando los 29 millones del 1T18; resultado del atractivo de los inmuebles comerciales de la Empresa, los cuales se encuentran estratégicamente distribuidos en 18 estados de la República Mexicana.

Asimismo, el perfil crediticio de PLANIGRUPO siguió fortaleciéndose durante el trimestre, pues de los Ps.6,738 millones de su deuda total (incluyendo las plazas en las que la Compañía tiene una participación no controladora), 36.5% estaba contratado a tasa fija y 63.5% a tasa variable con cobertura; es decir, ~99.9% del costo de la deuda estaba fijo al cierre del trimestre, lo que brinda estabilidad a la operación ante algún posible ajuste en el nivel actual de tasas de interés.

Al respecto, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, se mostró satisfecho con los resultados, argumentando que: "gracias al proceso de estabilización, que ha seguido a las adquisiciones estratégicas ejecutadas, así como los importantes fortalecimientos endógenos en la operación, se ha conseguido apuntalar la plataforma de negocios de la Compañía, lo que se muestra con claridad en la tasa de ocupación, número de visitantes y métricas de rentabilidad. Por lo que, anticipamos seguir avanzando con buen dinamismo, a través del ejercicio 2019, aprovechando para ello la estabilidad que actualmente muestran las variables macroeconómicas en México."

Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización (por su reciente apertura). PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2.

