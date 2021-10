PLANIGRUPO reporta un incremento de 18.4% en ingresos totales y un aumento de 20.6% en afluencia de visitantes en el 3T21

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció hoy sus resultados correspondientes al 3T21, destacando los crecimientos contra el mismo trimestre del año anterior de 18.4% y 38.4% en Ingresos Totales y EBITDA, respectivamente, ante un contexto de un mayor dinamismo en la actividad comercial en centros comerciales. En este sentido, PLANIGRUPO ha continuado la observancia de rigurosos protocolos de higiene, para salvaguardar la salud de sus visitantes, colaboradores y arrendatarios. A la par, el margen EBITDA del trimestre se ubicó en 61.8%, un aumento de 5.6 p.p. vs el 3T20.

Ante este panorama de recuperación, la afluencia a los centros comerciales presentó un comportamiento alentador, gracias a la reactivación económica del país; totalizando 24.2 millones de visitantes en el 3T21 (+20.6% AsA). Este aumento ha contribuido a una mayor regularización de las condiciones contractuales de los inquilinos, finalizando gran parte de los acuerdos especiales otorgados ante la pandemia. Asimismo, se firmó un convenio con las cadenas cinematográficas, quienes ya han retomado actividades, por lo que se espera una recuperación paulatina de las rentas con este giro comercial, así como una creciente afluencia en las plazas de PLANIGRUPO.

El ingreso neto de la operación (NOI) ascendió a Ps.295.1 millones, un alza de 27.7% contra su comparativo anual, con un margen de 80.7% (+1.1 p.p. AsA), favorecido por la estrategia de control de gastos y eficiencia de recursos implementada desde el inicio de la pandemia.

Con respecto a la posición financiera, al 30 de septiembre de 2021, la deuda financiera consolidada fue de Ps.6,342.7 millones y, la deuda financiera consolidada, incluyendo las plazas en las que PLANIGRUPO tiene participación no controladora, alcanzó los Ps.6,601.4 millones. En este sentido, debido al incremento en la tasa de referencia, el costo promedio de fondeo se mantuvo en un nivel de 7.50% (+ 11 pbs AsA), efecto compensado en la generación de flujo por la disminución gradual de los apoyos otorgados a los inquilinos (reflejado en el porcentaje de cobranza que comienza a acercarse a niveles pre-pandémicos).

Finalmente, vale la pena mencionar que durante el trimestre la Compañía concluyó su análisis de materialidad y está en el proceso de definir sus políticas ESG, alineando su estrategia con los temas materiales determinados por los grupos de interés de PLANIGRUPO.

En su mensaje a inversionistas, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Me es grato comunicarles que el apoyo y confianza que se ha depositado en la Compañía nos ha permitido encarar la pandemia con solidez, a la par de motivarnos a alcanzar nuevas metas y enfrentar nuevos retos hacia el futuro. Y, como resultado de un mayor dinamismo económico, nos sentimos positivos de que la mayor estabilidad comercial ganada por nuestros arrendatarios se traduzca paulatinamente en una mejor tasa de ocupación, así como en un mayor número de visitantes; beneficiando de esta forma, nuestras métricas financieras. Lo anterior, anudado a las excelentes relaciones mantenidas con nuestros arrendatarios y a la resiliencia de nuestro modelo de negocio, nos permiten tener renovadas expectativas hacia el final del ejercicio 2021."

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización. PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

