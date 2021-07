PLANIGRUPO reporta un incremento de 31.5% en ingresos totales y una tasa de ocupación superior al 92% en el 2T21

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció ayer sus resultados correspondientes al 2T21, resaltando el crecimiento de 31.5% en los ingresos totales del periodo contra los obtenidos el mismo trimestre del año anterior, los cuales pasaron de Ps.262 millones en el 2T20 a Ps.345 millones este trimestre, con una tasa de ocupación de 92.2%, impulsada por mayores arrendamientos (dadas las mejores dinámicas económicas registradas). Estos resultados son reflejó del alto nivel de adaptación de PLANIGRUPO a la nueva normalidad, donde se ha destacado por contar con un riguroso control sanitario en todas sus plazas; impulsando con ello la normalización de las operaciones de sus arrendatarios.

Lo anterior, aunado a las modificaciones en las restricciones aplicadas a diferentes giros de negocio en sus centros comerciales, propiciaron que el flujo de visitantes alcance ~24 millones en el trimestre (+33% AsA).

En cuanto al EBITDA consolidado (incluyendo las plazas en las que PLANIGRUPO tiene participación no controladora), este alcanzó los Ps.207 millones en el 2T21, registrando un incremento durante el periodo de 40.1% contra el 2T20, impulsado por un mayor nivel de ingresos y la ejecución de un diligente control de costos y gastos.

Asimismo, el ingreso neto de la operación (NOI) totalizó Ps.269 millones, aumentando un 35.4% contra los Ps.199 millones registrados del 2T20. La proporción a ingresos del NOI fue de 80.3% en el 2T21, 190 pbs. más que lo obtenido en el mismo periodo de 2020.

En lo que respecta a su posición financiera, al 30 de junio de 2021, la deuda financiera consolidada fue de Ps.6,378 millones y, la deuda financiera consolidada, incluyendo las plazas en las que PLANIGRUPO tiene participación no controladora, alcanzó los Ps.6,640 millones, de los cuales el 63.2% se encontraba a tasa variable con cobertura de interés vigente y el 35.3% a tasa fija; reflejando la solidez del perfil de riesgo de la Compañía, así como los beneficios obtenidos por el, aún, prevaleciente ambiente de menores tasas de interés, que se reflejó en un menor costo promedio de fondeo (-45 pbs.).

En su mensaje a inversionistas, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Ante el mayor dinamismo económico ante el avance de la distribución de vacunas, nos encontramos positivos de que se consolide una mayor estabilidad operativa de nuestros arrendatarios, para beneficio de nuestra tasa de ocupación, número de visitantes, y con ello de nuestras principales métricas financieras. Y, continuaremos en seguimiento de los más recomendados protocolos sanitarios en cada uno de nuestros centros comerciales y oficinas administrativas. Por lo que, las expectativas de PLANIGRUPO hacia el 2S21 son positivas. No obstante, nos mantendremos cautelosos de los retos presentes y futuros, con la confianza de superarlos, a través de nuestro resiliente y diferenciado modelo de negocios, así como la continuación de nuestro firme control en costos gastos".

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización. PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Información adicional:

+52 55 9177 0870 Ext. 398

[email protected]

FUENTE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.

