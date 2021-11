Plano FTP de Hainan impulsiona o surgimento de empresas na cidade de Haikou durante o período de janeiro-setembro de 2021

O plano diretor do porto de livre comércio de Hainan tem como objetivo transformar a província da ilha do sul no maior mercado livre de impostos do mundo e um porto de livre comércio de alto nível influente globalmente até meados do século. De acordo com o plano governamental, até 2050 essa região se tornará um cluster único com uma economia avançada, onde serão localizados campus das principais universidades, laboratórios avançados e sedes das principais empresas multinacionais.

Desde que o plano diretor foi lançado em 1º de junho de 2020, Haikou participou de oito cerimônias de assinatura na província de Hainan, que envolveu 106 projetos totalizando 50.995 bilhões de yuans (cerca de 7,9 bilhões de dólares americanos) de investimentos, com o engajamento da Xiaomi Corporation, da China Railway Material General, da Cambodia Angkor Air, da De Beers e outras empresas conhecidas.

Haikou simplificou o processo administrativo para melhor atender às empresas, com a eficiência aprimorada em 90% nos últimos anos. O tempo limite de aprovação para projetos de investimento não governamental foi reduzido para 14 dias úteis e economizou tempo considerável antes do início da construção.

A Hainan Chang´an International Pharmaceutical Co., Ltd. passou por todo o processo, desde a seleção do local da fábrica até a determinação do contrato de investimento, em 21 dias. Até o momento, a empresa incorporou seu principal projeto, com 400 milhões de yuans (cerca de 61,5 milhões de dólares americanos) já investidos em sua linha de produção de medicamentos antitumorais.

Haikou também se esforçou para sediar eventos de convite para investimentos nas cidades de Pequim, Xangai e Shenzhen, e muitas empresas compartilharam sua experiência em estabelecer-se no Novo Distrito de Jiangdong.

Zhang Jiawei, diretor do Shenzhen Minaspace International Group Co., Limited, disse que o Novo Distrito Jiangdong de Haikou tem um sistema de políticas de longo prazo constante, ambiente ecológico habitável, instalações de apoio gradualmente otimizadas e vantagens aparentes de políticas de fases posteriores.

Li Sichao, gerente geral de área da China da subsidiária da Shenzhen Huachuang Investment Management Co., Ltd. também observou que o novo distrito de Jiangdong está equipado com várias políticas preferenciais do FTP de Hainan, bem como um forte sentido de proteção ambiental.

O governo central chinês decidiu que um sistema portuário de livre comércio com foco na liberação e facilitação do comércio e do investimento será "basicamente estabelecido" em Hainan até 2025 e se tornará "mais maduro" até 2035. As autoridades esperam fazer de Hainan a maior zona econômica especial da China, a linha de frente da integração da China com o sistema econômico global.

FONTE Haikou International Investment Promotion Bureau

