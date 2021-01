Planon acquiert une participation majoritaire dans la société de logiciels pour l'immobilier Reasult B.V.

NIJMEGEN ,Pays-Bas, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Planon et Reasult ont annoncé aujourd'hui que Planon a acquis une participation majoritaire dans Reasult B.V. L'entreprise a été fondée en 2000 et son siège social se situe à Ede (Pays-Bas). Reasult est un éditeur de logiciels conçus pour optimiser les performances financières des portefeuilles et des projets immobiliers. Les principales solutions logicielles de Reasult sont utilisées par les promoteurs immobiliers, les gestionnaires d'actifs et les organisations en charge de la gestion de logements sur les marchés néerlandophone et germanophone. Parmi ses clients, on peut citer Amvest, a.s.r. real estate, VolkerWessels et HANSAINVEST.

La suite logicielle Reasult comprend des solutions pour la promotion immobilière, la gestion d'actifs et de portefeuilles, la gestion de la valorisation et la planification financière. Planon combinera les applications de Reasult avec ses propres solutions de gestion des actifs et solutions de gestion des locataires et de leur engagement, dans une seule suite logicielle. Avec cette offre, Planon souhaite accompagner les propriétaires et les investisseurs immobiliers dans l'optimisation des performances financières de leur portefeuille immobilier mais aussi des performances en termes d'exploitation des bâtiments et d'attractivité et de rétention des locataires (gestion de l'engagement des locataires).

Pierre Guelen, PDG du groupe Planon, déclare "Cette acquisition est l'une des premières étapes des objectifs ambitieux de Planon visant à accélérer sa croissance future. Planon croit fermement en la force des solutions de Reasult, tant d'un point de vue technique que pour sa connaissance approfondie du marché et son expérience. Planon prévoit de continuer à développer la suite logicielle de Reasult, comme il l'a fait avec les solutions acquises dans le passé telles que SamFM et conjectFM. Je suis très enthousiaste à propos de cette acquisition et des possibilités qu'elle offrira aux clients des deux organisations d'étendre encore leurs solutions actuelles pour en faire une solution de gestion de portefeuille immobilier de bout en bout".

Aart Zandbergen, PDG de Reasult, déclare "Je suis très heureux de rejoindre un spécialiste mondial en pleine croissance dans le domaine de l'exploitation des bâtiments et de la digitalisation des services. Cette étape nous permet de servir nos clients de la meilleure façon possible et de fournir des produits innovants pour aider les sociétés immobilières à être "les meilleures de leur catégorie".

