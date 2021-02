Planon ernennt Peter Ankerstjerne zum Chief Strategy Officer

Erweiterung des Planon Executive Boards, um die ehrgeizigen Ziele von Planon zur Beschleunigung des zukünftigen Wachstums zu unterstützen

NIJMEGEN, Niederlande, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die Planon Gruppe ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Peter Ankerstjerne die Position als Chief Strategy Officer bei Planon übernimmt und damit die Erfahrung und das Netzwerk des Unternehmens im internationalen Workplace- und Facility Management-Markt erweitert. Peter Ankerstjerne wird für die Leitung der Bereiche Produktstrategie & Innovation, Produktmarketing und Marketingkommunikation verantwortlich sein und dazu beitragen, Planon als weltweit führenden Anbieter von Software für das Immobilien- und Facility Management zu positionieren. Peter Ankerstjerne wird außerdem Mitglied des Executive Boards von Planon.

Die Ernennung von Peter Ankerstjerne ist ein weiterer Schritt in Richtung der ehrgeizigen Ziele von Planon, das zukünftige Wachstum zu beschleunigen. Peter Ankerstjerne bringt eine beeindruckende Erfahrung im Bereich Arbeitsplatz- und Gebäudemanagement mit, darunter mehrere Leitungspositionen bei führenden Unternehmen wie ISS, WeWork und JLL. Darüber hinaus ist Peter seit 2016 Teil des IFMA-Vorstands und fungiert derzeit als Vorsitzender des Vorstands. Peter hat einen MBA und einen Bachelor in International Marketing Management von der Copenhagen Business School.

„Ich freue mich, dass Peter Ankerstjerne sich für Planon als nächsten Schritt in seiner Karriere entschieden hat und im Planon-Team die Rolle als CSO übernehmen wird", sagte Pierre Guelen, CEO und Gründer der Planon-Gruppe. „Peter Ankerstjernes breite Erfahrung in unserem Bereich wird einen wertvollen Beitrag zu Planons Weg an die Spitze des globalen Marktes für intelligente Gebäude leisten."

Über Planon

Seit über 35 Jahren ist Planon ein weltweit führender Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren.

Planon wird von Analysten seit vielen Jahren als führend bei Real Estate- und Facility Management Software gesehen. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei über 2.500 Kunden in mehr als 40 Ländern implementiert, unterstützt von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt.

