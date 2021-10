Planon est désigné parmi les leaders des applications de CMMS et Facility Management dans deux récents rapports IDC MarketScape

"Nous sommes très heureux d'avoir été nommé leader en CMMS et Facility Management", déclare Pierre Guelen, Pdg de Planon. "Nos capacités en matière de CMMS et Facility management sont essentielles pour notre approche unique de plateforme IWMS (système de gestion intégrée de l'environnement de travail). Nous solutions sont riches en fonctionnalités, construites sur la même plateforme technologique basée sur le Cloud, avec une base de données unique et intégrées dès la conception. Cela permet à nos clients une évolutivité et une extension facile avec les technologies immobilières qu'ils préfèrent dans les différents domaines et à tout moment."

L'évaluation mondiale IDC MarketScape des fournisseurs d'application CMMS en mode Saas est un excellent rapport pour disposer d'une évaluation des acteurs du marché et identifier les critères les plus importants à prendre en compte pour choisir sa solution CMMS et son partenaire technologique.

"Parce que le SaaS implique des relations sur plusieurs années avec son fournisseur de logiciel CMMS, les organisations doivent aller au-delà de la seule dimension fonctionnelle du produit. Elles doivent aussi évaluer l'engagement du fournisseur auprès de ses clients, son approche de l'écosystème, la prestation de services cloud, sa stratégie de mise à disposition des versions du logiciel, sa feuille de route stratégique et sa vision globale." indique Juliana Beauvais, Responsable de Recherche, Enterprise Asset Management and Smart Facilities chez IDC. " En définitive, il s'agit de trouver un éditeur en qui vous avez confiance et qui tiendra ses engagements. Cherchez-en un qui s'adaptera autant à la culture de votre organisation qu'à ses besoins techniques."

Les mêmes remarques peuvent s'appliquer aux organisations qui recherchent un partenaire technologique sur le long terme. Selon l'IDC MarketScape des fournisseurs d'application de Facility Management (CAFM) en SaaS "Les organisations doivent réfléchir aux aspects clés qui différencient les fournisseurs d'application de Facility Management en SaaS, aujourd'hui et demain, à savoir les relations avec les clients, la configurabilité, la mobilité, la localisation intelligente, l'IoT et la vision."

Les deux rapports IDC MarketScape mettent en lumière plusieurs forces de Planon, dont on peut citer :

Sa plateforme ouverte et son écosystème de partenaires, qui peut s'intégrer aux applications d'entreprise, aux systèmes de fournisseurs et sous-traitants de services, mais aussi au système de gestion technique du bâtiment, aux plateformes IoT et aux capteurs.

Ses capacités étendues de visualisation numérique interactive pour gérer les actifs et les bâtiments, y compris l'intégration d'AutoCAD et du BIM, et les jumeaux numériques de bâtiment avec images, captation du réel et visualisation basée sur le cloud liée directement aux plans d'étage et aux actifs du bâtiment.

Sa présence globale significative et sa stratégie de croissance mondiale. Planon dispose de 14 bureaux en Europe , en Amérique du Nord et en Asie et propose sa gamme de produits en 12 langues, avec un support client en direct dans quatre langues.

