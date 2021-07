Planon inaugure un nouveau Lab dédié à l'innovation dans son siège social en plein essor

Véritable vitrine des bureaux du xxie siècle

NIMÈGUE, Pays-Bas, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 2 juillet, Planon a officiellement inauguré son Lab ultramoderne dédié à l'innovation aussi appelé « Innovation Campus » à Nimègue, aux Pays-Bas. Cet immeuble de bureaux spacieux, intelligent et durable vient compléter les locaux actuels du siège de Planon de Nimègue. Véritable vitrine de l'expertise, des capacités et de la vision de l'entreprise, il préfigure les bureaux du xxie siècle.

Planon est un leader du marché de la digitalisation des activités de gestion des bâtiments, avec une expertise globale étendue et plus de 2 500 clients renommés dans le monde entier. Tout à fait conscient des défis passés, présents et futurs que lancent les environnements de travail, Planon prône le développement d'espaces de travail à la fois respectueux de l'environnement et dotés en capacités technologiques d'avant-garde. La société a mobilisé ses idées, ses connaissances et sa vision pour créer un Lab ou « Innovation Campus» suite à l'acquisition d'un bâtiment adjacent à son siège.

Ce bâtiment a été totalement transformé afin de créer un environnement capable d'inspirer la collaboration mais aussi de stimuler la recherche et développement en matière de technologie du bâtiment et d'environnement de travail. Le Lab Planon comprend une grande serre « biophile » récemment construite en verre et en acier, reliant le siège actuel et le bâtiment rénové, qui offre une zone de rencontre verte, esthétique et accueillante : la Planon Jungle. Pour encourager les interactions sociales mais aussi la santé et le bien-être des collaborateurs, l' « Innovation Campus » propose d'autres espaces tels qu'un espace de convivialité équipé d'un bar, une salle de sport et un jardin potager.

Neutralité énergétique

L'utilisation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et d'un système de stockage thermique en aquifère prévu dans l'installation rendra le bâtiment pratiquement neutre sur le plan énergétique. Les Pays-Bas font parti des gouvernements européens les plus ambitieux avec pour objectif d'atteindre une neutralité carbone totale d'ici 2050 et Planon est déterminé à prendre au moins une longueur d'avance. « La croissance de Planon atteint 15 à 20 % par an et notre équipe se développe rapidement », a déclaré Pierre Guelen, CEO de Planon. « Nous sommes décidés à faire de nos employés une priorité absolue et pensons que notre 'Innovation Campus' sera une source nouvelle et passionnante d'inspiration et de motivation pour notre communauté. »

« Même après la pandémie de COVID-19 , de nombreuses personnes continueront de travailler à domicile », a-t-il poursuivi. « Quand ils auront à se rendre au bureau, chez Planon, nous nous efforcerons d'en faire une expérience agréable, riche en opportunités stimulantes pour collaborer, innover et célébrer nos succès : un bureau comme un club-house. Nous voulons que nos employés pensent : 'Super ! Aujourd'hui, c'est un jour de bureau !' »

« Les études montrent que les employés heureux et satisfaits sont plus créatifs et productifs », a déclaré Wanda Stoop-Zijlstra, vice-présidente en charge des Ressources Humaines chez Planon. « Nous accordons donc une grande importance au bien-être de nos collègues et ne cessons d'investir dans de nouvelles façons de stimuler la motivation : c'est la raison d'être de notre Innovation Campus. Nous sommes impatients de voir comment cela inspirera notre communauté. »

Des bureaux comme Lab vivant



« Notre nouveau campus respire l'innovation », a déclaré Rick Coenen, directeur du laboratoire d'innovation chez Planon. « Il est doté des dernières technologies pour les bâtiments et l'environnement de travail, notamment de capteurs conçus pour mesurer en continu l'utilisation de ces derniers et les données sanitaires. Cela contribue non seulement à créer un lieu de travail sain et durable, mais aussi à optimiser les activités d'entretien et de nettoyage. Par exemple, grâce à cette vision en temps réel, nous pouvons nettoyer seulement les bureaux et salles de réunion effectivement utilisés. Les données jouent un rôle crucial dans notre campus intelligent. Le site est un Lab vivant qui nous permet de montrer les possibilités d'aujourd'hui et d'inventer les possibilités de demain s'agissant des innovations technologiques pour les bâtiments. Tout tourne autour du principe de tester les nouvelles idées et d'expérimenter les nouvelles technologies existantes. Nous le faisons avec des start-ups, des étudiants mais aussi nos clients et partenaires, en favorisant la collaboration et la co-création. »

À propos de Planon – planonsoftware.com

Planon est leader mondial dans l'édition de solutions logicielles pour le Real Estate et le Facility Management. Ses solutions permettent la digitalisation des bâtiments et services en intégrant le paysage diversifié des technologies smart building, les solutions d'entreprises et les données au sein d'une source unique et fiable et transformant cela en valeur pour les propriétaires des bâtiments, les utilisateurs et les prestataires de services. Planon a de manière constante été désigné comme un leader mondial dans son domaine par plusieurs cabinets d'études indépendants et sociétés de conseils. Planon compte plus de 2 500 entreprises clientes dans le monde.

