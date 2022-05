Planon realiseert dubbelcijferige groei en de hoogste omzet ooit

NIJMEGEN, Nederland, 24 mei 2022 /PRNewswire/ -- Planon, de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer, kijkt terug op een succesvol 2021. Ondanks de moeilijke wereldwijde omstandigheden werd een totale omzetstijging van 19% gerealiseerd, waardoor het bedrijf goed op weg is de strategische ambities te realiseren.

Pierre Guelen, CEO en oprichter van Planon, zegt: "We zijn trots op de vooruitgang die we in 2021 hebben geboekt. We hebben wereldwijd een recordaantal nieuwe klanten verworven, en in een zeer concurrerende arbeidsmarkt is ons personeelsbestand met 14% gegroeid. Dankzij onze investeringen in productinnovatie en organisatorische ontwikkeling zijn we klaar om onze huidige en nieuwe klanten verder te ondersteunen met oplossingen voor de gebouwuitdagingen van de 21e eeuw."

Over de hele linie heeft Planon een sterke autonome groei gerealiseerd en zijn aandeel vergroot in doelmarkten zoals Integrated Workplace Management (IWMS), vastgoedmanagement, campusmanagement en service provider-oplossingen.

Met het nemen van een meerderheidsbelang in Reasult BV heeft Planon zijn positie versterkt in de markt voor vastgoedeigenaren, -beleggers en -ontwikkelaars in Nederland, België en de DACH-regio. Daarnaast stelde de overname van IoT-ontwikkelaar Axonize Planon in staat om verbonden gebouwen op schaal mogelijk te maken en zijn positie als marktleider in slimme gebouwsystemen te versterken. Daarnaast heeft Planon zijn wereldwijde ecosysteem van partners aanzienlijk kunnen uitbreiden met system integrators en meer dan 40 technologiepartners.

De toonaangevende positie van Planon is regelmatig erkend door onafhankelijke (markt)onderzoekbureaus. In 2021 werd Planon uitgeroepen tot 'Leader' in drie IDC MarketScape-rapporten* . De openplatformstrategie en het ecosysteem van partners, de digitale visualisatiemogelijkheden, de wereldwijde aanwezigheid en de expertise in het hoger-onderwijssegment werden genoemd als de belangrijkste voordelen die Planon zijn klanten biedt.

