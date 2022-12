Planos para o ano novo: o que mudar já para que sua pele chegue em 2023 melhor que hoje

Quem não quer um rosto iluminado, com viço e relaxado? Nada melhor do que começar a cuidar bem da pele hoje para iniciar o próximo ano com tudo! Confira algumas dicas

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Fim do ano chegou e aquele sentimento de renovação começa a aparecer. Além de renovar metas, planos e sonhos, por que não renovar as práticas de autocuidado e prometer para si mesmo se olhar com mais carinho e cuidado? E por que deixar para começar só em 2023? Confira algumas dicas para começar hoje a rotina de autocuidado e já iniciar o novo ano com as energias revigoradas!

Procedimentos estéticos com SkinboostersTM e sérum facial para uma pele mais luminosa

Um dos maiores desejos é ter aquela pele com efeito glow. Além de soluções tópicas que podem ser utilizadas no skincare diário, como o sérum facial Optimal Hydration, há procedimentos estéticos pouco invasivos com o Restylane® SkinboostersTM, ácido hialurônico injetável de textura mais leve que hidrata e devolve o brilho natural da pele.

Restylane® SkinboostersTM promove melhora na hidratação, elasticidade, maciez, luminosidade, suavidade e frescor, diminuindo a rugosidade¹.

O produto age como um reservatório hídrico de longa duração², com indicação de aplicação na face, pescoço, colo e mãos³, e pode amenizar inclusive cicatrizes de acne4.

Já o Sérum Hidratante Facial Cetaphil Optimal Hydration é uma solução tópica

(de uso direto na superfície da pele), que pode ser aplicada diariamente durante a rotina, com textura leve e de rápida absorção5. O produto melhora significativamente a luminosidade e textura da pele após o 1º mês de uso*6.

Estimular a produção de colágeno

Muitas pessoas optam por repor o colágeno de forma oral, no entanto, segundo a dermatologista Dra. Natasha Crepaldi (CRM-MT 4695) "O colágeno, assim como qualquer proteína que ingerimos, é degradado no trato gastrointestinal em aminoácidos. Sendo assim, não absorvemos o colágeno ingerido na sua integridade, apenas frações. Em casos de flacidez perceptível, e de acordo com a necessidade de cada pessoa, uma das melhores opções é seguir com aplicação de bioestimulador de colágeno, que age estimulando a própria pele a produzir mais dessa proteína que ajuda na sua firmeza e sustentação, um efeito semelhante a cola".

Sculptra®, o bioestimulador de colágeno considerado pelos profissionais da saúde como o que tem maior segurança e eficácia7, é uma das opções. Usado há 18 anos no Brasil, Sculptra® pode ser aplicado em algumas áreas faciais8 e no corpo, como pescoço, colo, braços, abdômen, coxas, glúteos e joelhos9,10. O produto age recuperando a firmeza da pele com resultados graduais e que podem durar até dois anos11.

Passo a passo diário: limpeza, hidratação e protetor solar

Não importa o tipo de pele, esses três passos de skincare são fundamentais e devem ser realizados diariamente, faça chuva ou faça sol.

Para o passo da limpeza, Cetaphil tem a solução ideal até para as peles mais sensíveis. A Loção de Limpeza Cetaphil, por exemplo, foi desenvolvida de modo a minimizar o surgimento de alergias12, limpando sem ressecar a pele13. Já para a hidratação, Cetaphil também oferece o Sérum Hidratante Facial 48h Cetaphil Optimal Hydration. Com fórmula de rápida absorção e dermatologicamente testado, o Sérum Hidratante Facial promove hidratação intensa por 48 horas14.

E, para finalizar o skincare, é fundamental o uso de protetor solar adequado para cada tipo de pele, como Cetaphil® Sun FPS 60, que além de proteger a pele contra os raios UVA e UVB, ainda previne o envelhecimento precoce e protege contra partículas de poluição.

Manter uma alimentação saudável e ingerir bastante água

"Para manter a pele saudável, a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes e vitamina C é fundamental, como laranja e couve. Esses componentes são essenciais para ajudar na prevenção do envelhecimento cutâneo. Além disso, o açúcar refinado deve ser ingerido em menor quantidade, já que o excesso de açúcar pode gerar perda de colágeno", orienta a Dra. Natasha.

A médica ainda ressalta que excesso de carboidrato e laticínios pode aumentar a produção de sebo da pele e causar inflamação. E no caso da hidratação, é importante ingerir a quantidade ideal de água, isso porque a água promove também a hidratação das células, deixando a pele com viço e bem sustentada.

Sculptra® e Restylane® SkinboostersTM são produtos utilizados em procedimentos estéticos injetáveis pouco invasivos, que devem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática. Procure sempre um profissional da saúde para lhe ajudar nas escolhas dos produtos e soluções ideais.

