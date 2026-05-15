Plante Moran ouvre un bureau à Amsterdam dans le cadre d'une expansion internationale continue

Ce nouveau site renforce la capacité de l'entreprise à soutenir ses clients dans toute l'Europe et au-delà.

AMSTERDAM, mai 15, 2026 /PRNewswire/ -- Plante Moran, l'un des plus grands cabinets de comptabilité, de fiscalité, de conseil et de gestion de patrimoine d'Amérique du Nord, a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Amsterdam. Il s'agit de la première implantation du cabinet en Europe et elle s'inscrit dans le prolongement de plus de 20 ans d'expansion internationale, qui a commencé par Shanghai et s'est poursuivie par l'ouverture de bureaux à Mexico, Mumbai et Tokyo. Le nouveau bureau reflète l'investissement continu de Plante Moran dans les capacités mondiales afin de soutenir les clients dans leurs activités, leur expansion et leur concurrence au-delà des frontières.

Kevin Dailey, Plante Moran Jason Drake, Plante Moran

Depuis plus de 40 ans, Plante Moran travaille aux côtés d'organisations ayant des activités internationales, les aidant à faire face à la complexité réglementaire, à la croissance et au changement. L'activité transfrontalière ne cessant d'augmenter, le cabinet renforce sa présence sur le terrain afin de mieux servir les entreprises basées aux États-Unis et en Amérique latine qui font des affaires en Europe et les organisations européennes qui opèrent aux États-Unis et en Amérique latine.

"L'ouverture d'un bureau à Amsterdam est une extension naturelle de la façon dont nous nous développons avec nos clients", a déclaré Jason Drake, associé directeur de Plante Moran. "Elle renforce notre stratégie de croissance mondiale et reflète notre engagement à long terme à être présents là où nos clients ont besoin de nous, tout en restant fidèles à la culture et aux valeurs qui définissent notre entreprise".

Le bureau d'Amsterdam, situé à De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, sera dirigé par Kevin Dailey. Dirigeant de longue date de Plante Moran, M. Dailey apporte une expérience approfondie du travail avec des organisations qui opèrent au-delà des frontières et sera chargé de superviser la stratégie, la croissance et le service à la clientèle de l'entreprise dans la région.

"La vaste infrastructure d'Amsterdam, son environnement réglementaire stable et sa connectivité mondiale en font une porte d'entrée naturelle pour les entreprises qui se développent dans toute l'Europe", a déclaré M. Dailey. "Ce positionnement nous permet de construire ce bureau intentionnellement, avec une empreinte ciblée qui peut évoluer en fonction des besoins des clients, tout en offrant toute la force des capacités mondiales de Plante Moran dans la région."

L'ouverture du bureau d'Amsterdam complète la stratégie d'expansion internationale de Plante Moran, qui a récemment fusionné avec JA Del Río, l'un des plus grands cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil du Mexique, avec des bureaux supplémentaires en Colombie et au Costa Rica. Ensemble, ces investissements renforcent la présence mondiale de l'entreprise en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, tout en maintenant son engagement à servir ses clients en tant qu'entreprise unique à l'échelle mondiale.

"Depuis plus d'un siècle, nous avons adopté une approche délibérée et à long terme de la croissance", a ajouté M. Drake. "Alors que les activités de nos clients se mondialisent de plus en plus, notre responsabilité est de croître avec eux d'une manière qui renforce notre culture axée sur les personnes et notre esprit de gestion à long terme."

A propos de Plante Moran

Plante Moran est l'un des plus grands cabinets de comptabilité, de fiscalité, de conseil et de gestion de patrimoine d'Amérique du Nord et offre une gamme complète de services aux organisations dans les secteurs suivants : l'industrie manufacturière et la distribution, les services, les soins de santé, le capital-investissement, le secteur public, les services financiers, l'immobilier, la construction et l'énergie. Au cours de ses plus de 100 ans d'existence, l'entreprise s'est développée et compte aujourd'hui plus de 4 500 professionnels aux États-Unis et dans le monde entier. Plante Moran a été reconnu par un certain nombre d'organisations, dont le magazine Fortune, comme l'un des meilleurs lieux de travail en Amérique. Pour plus d'informations, consultez le site plantemoran.com.

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