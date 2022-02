Plasan assina contrato com TESS DEFENCE S.A. para blindagem do VCR Dragon 8x8

KIBBUTZ SASA, Israel, 3 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Plasan Sasa Ltd. ("Plasan") anunciou hoje que assinou um contrato com a TESS DEFENCE S.A. para fornecer seu pacote avançado de blindagem para o veículo de combate com rodas VCR Dragon 8x8 do Exército Espanhol.

Plasan Signed a Contract With TESS DEFENCE S.A., for the armouring of the VCR Dragon 8x8

O contrato assinado antes de novembro de 2021 abrange os primeiros 348 veículos Dragon. Dentro do escopo do contrato, a Plasan fornecerá sua inovadora proteção leve e modular contra RPGs (granadas lançadas por foguete) com a marca Hybrid Slat Fence (HSF), além de sua solução exclusiva de proteção contra minas para uso na parte inferior e de explosão lateral por IED (artefato explosivo improvisado) com seus correspondentes assentos que absorvem energia de minas. As entregas nos termos deste contrato começarão em janeiro de 2022 e continuarão até 2026.

Dan Ziv, CEO da Plasan, disse: "Este contrato é um marco importante no esforço da Plasan dedicado ao VCR nos últimos anos e uma evidência notável da capacidade única da Plasan de adaptar sua tecnologia e soluções à plataforma específica e às necessidades do cliente. A Plasan tem orgulho de participar deste programa de prestígio do Ministério da Defesa espanhol e continuará a trabalhar em estreita colaboração com a TESS DEFENCE S.A. para garantir a implementação bem-sucedida do programa VCR."

Sobre a Plasan Sasa Ltd.:

A Plasan é uma empresa global que opera na área de capacidade de sobrevivência para plataformas terrestres, aéreas e navais para o mercado de defesa. A empresa se especializou no desenvolvimento e fornecimento de tecnologia e soluções de blindagem passiva para uma ampla variedade de veículos de combate com rodas e esteiras. A empresa também se concentra em tecnologias avançadas para operações de manobra em terra, incluindo veículos terrestres não tripulados e soluções de robótica.

Acesse http://www.plasan.com

Siga-nos no LinkedIn , YouTube, Twitter

Para obter mais informações, entre em contato com:

Meirav Ofir, Marcom

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739094/Plasan_VCR_Dragon.jpg

FONTE Plasan Sasa Ltd.

SOURCE Plasan Sasa Ltd.