Plasan dévoile un nouveau véhicule : le WILDER

KIBBUTZ SASA, Israël, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- À Eurosatory 2022, Plasan Sasa Ltd. (« Plasan »), nous découvrons un nouveau véhicule passionnant, entièrement conçu pour répondre aux besoins des patrouilles militaires et des forces spéciales. La conception révolutionnaire balaye le paradigme selon lequel les forces doivent choisir entre mobilité, protection et puissance de feu.

Plasan Wilder Ultra-Light Armored Vehicle



Le Wilder offre une protection de Stanag 4569 de niveau 2 pour 4 personnes dans un ensemble compact de seulement 3,7 tonnes et présente une charge utile de 800 kg. Son énorme débattement de 370 mm du à un système de suspension breveté unique, son moteur fiable de 420 Nm qui entraîne les 4 roues tout au long des 8 rapports de la boîte automatique et sa position de conduite centrale avec vue panoramique confèrent au Wilder la mobilité et la capacité tout-terrain d'un buggy de course, combinée à la protection et à la puissance de feu télécommandée qu'on observe normalement uniquement sur des véhicules pesant le double. La compréhension de la situation des 4 occupants du confortable monocoque climatisé Kitted Hull™ est excellente, tandis que la plateforme cargo arrière est capable d'accueillir facilement une palette de l'OTAN contenant équipement et provisions pour une longue mission.

Léger et compact, le Wilder se transporte à l'intérieur du CH47, ce qui le rend déployable partout où vos forces doivent être et lui permet de remplir de multiples missions, y compris la reconnaissance et les raids sur les terrains les plus accidentés et dans les conditions les plus difficiles.

Les options disponibles comprennent les 4 roues directrices et la commande à distance de l'ensemble du véhicule. L'équipage peut descendre du véhicule, puis le conduire à distance, ainsi que son arme, jusqu'à un poste d'observation, sans se mettre en danger. Grâce à cette capacité de conduite télécommandée entièrement intégrée et aux caméras et capteurs associés, le Wilder peut également être utilisé de façon entièrement autonome.

Le Wilder peut également être associé à l'ATeMM de Plasan pour créer un 6x6 hybride-électrique avec 2 tonnes de charge utile combinée et toute la puissance exportable et la capacité du système des ATeMM et ATeMM Tandem uniques.

Ce tout nouveau design innovant est proposé par Plasan en tant que produit clé en main ou en kit à assembler localement par les constructeurs automobiles du monde entier.

Le WILDER et l'ATeMM seront présentés sur notre stand EXT Pe6B, e231 à l'Eurosatory.

