Plasma Waters de Chile obtiene segundo lugar en 2do Ciclo del Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award en la categoría I+D Innovadora- Instituciones Internacionales

Plasma Waters ganó el 2do lugar en la categoría I+D Innovadora– Instituciones Internacionales, correspondiente a USD 60.000, para su proyecto Innovación con Propósito, que usa el Sistema de Saneamiento de Plasma Water (PWSS, por su sigla en inglés) para tratar el agua a través del proceso de convertir un flujo líquido en un plasma no térmico. La eficacia del proyecto le permite remover casi 1.000 millones de bacterias de cólera por 100 ml a cero en 15 milisegundos. El proyecto fue implementado en la comunidad de Tiltil, Chile. Hay otro proyecto en progreso para desplegar 7 unidades PWSS en Nairobi. El plasma no térmico es una tecnología emergente efectiva para la producción de agua potable.