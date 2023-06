Plastic Odyssey, 365 Dias Mundiais dos Oceanos por ano

CAYENNE, França, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A proteção dos oceanos é uma questão vital para o planeta que merece muito mais do que um dia por ano. A urgência é que a poluição plástica destrói os ecossistemas marinhos e requer encontrar e compartilhar soluções que estão nas mãos de todo mundo todos os dias.

Cerca de 20 toneladas de resíduos plásticos são despejados nos oceanos e mares a cada minuto, 99% dos quais acabam afundando e se desfazendo em micropartículas irrecuperáveis. Portanto, é fundamental atuar na fonte, ou seja, em terra, para resolver este problema.

Plastic Odyssey Expedition ship

Desde que deixou Marselha, na França, em outubro de 2022, a Plastic Odyssey empreendeu uma expedição ao redor do mundo para desenvolver soluções concretas para a poluição plástica. Esta expedição incluiu paradas nos 30 países mais afetados pelo flagelo, e centra-se em dois temas prioritários: a redução do consumo e produção de plástico, bem como a reciclagem e valorização de resíduos plásticos.

O navio da Plastic Odyssey, verdadeiro laboratório de soluções, já percorreu as costas do Mediterrâneo e da África, tendo feito sete das 30 paradas. Os resultados foram muito encorajadores na primeira fase. A Plastic Odyssey construiu com sucesso uma comunidade ativa de reciclagem de mais de 130 empreendedores que compartilham seus conhecimentos e desafios. Em cada parada, os líderes de projetos são selecionados para desenvolver suas iniciativas locais de reciclagem, o que já ajudou mais de 65 deles. Além disso, mais de 200 iniciativas locais para gerenciar resíduos plásticos foram exploradas.

A expedição também desenvolveu uma solução pronta para reciclagem de microplantas equipadas com máquinas robustas de baixa tecnologia capazes de lidar com mais de 200 toneladas de resíduos plásticos por ano. Três microplantas foram instaladas na África até o momento, criando 20 empregos locais. O desenvolvimento em maior escala dessas microplantas está em andamento com um projeto piloto em Dakar, no Senegal. Além disso, o navio documentou mais de 30 alternativas de plástico, e mais de 2.200 alunos o visitaram durante as paradas portuárias, ajudando a educar as gerações mais jovens.

A segunda fase da expedição do Plastic Odyssey continuará na América Central em 2023 e na região da Ásia-Pacífico em 2024. As próximas paradas serão no Caribe, América Latina, Ilhas do Pacífico, Ásia e, finalmente, no leste da África em 2025.

Para mais informações sobre a Plastic Odyssey e seus projetos, acesse o site em https://plasticodyssey.org/en/.

CONTATO: Alexandre Dechelotte [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2092803/Plastic_Odyssey_Ship.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2092804/Plastic_Odyssey_Logo.jpg

FONTE Plastic Odyssey

SOURCE Plastic Odyssey