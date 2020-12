Plasticase/NANUK annonce un nouveau directeur des ventes et de la stratégie commerciale pour l'EMEA

« Herman et moi sommes très heureux d'ajouter Ken à l'équipe. Sa connaissance intime du marché de l'EMEA, la priorité accordée au client et son expérience dans le domaine des étuis de protection correspondent parfaitement aux priorités de notre entreprise. Ken nous aidera à communiquer la proposition de valeur de NANUK clairement et souvent à nos précieux revendeurs et utilisateurs finaux », a déclaré M. Chagnon. « Sa mission est claire : gagner des parts de marché pour NANUK en fournissant un service de classe mondiale et des solutions de protection imperméable. »

Avant de rejoindre NANUK EU, Ken a été employé comme chef de projet commercial avec un convertisseur de mousse et fabricant de solutions d'étuis sur mesure en Belgique, où il a géré des projets d'emballage de clients essentiels. Avant cela, il a travaillé pour l'un des principaux fabricants d'étuis de protection, où il a occupé avec succès différents postes, notamment celui de responsable du développement commercial de l'UE pour les solutions d'étuis sur mesure et celui de responsable des ventes pour la France et l'Afrique du Nord. Tout au long de sa carrière, Ken a travaillé sur une grande variété de projets d'emballage avec des sous-traitants, des concessionnaires, des distributeurs, des contractuels de l'aérospatiale/défense, et des organisations militaires en Europe. Son expérience va du service aux clients de haut niveau à la gestion des ventes régionales et des professionnels des services, en développant de nouvelles activités dans divers secteurs verticaux et en gérant des projets et des livrables complexes.

« NANUK est passé en quelques années seulement du nouveau venu à l'une des meilleures marques mondiales d'étuis de protection imperméables. Un produit incroyable, un back office et un centre de distribution de premier ordre ont créé une base solide pour la croissance », a déclaré Adriaenssens.

Le siège de Ken sera situé dans les bureaux/centre de distribution de NANUK EU à Groningen, aux Pays-Bas, que Plasticase a acquis en 2018.

À propos de Plasticase et Nanuk

La mission de Plasticase est de concevoir, d'étudier et de fabriquer des boîtiers moulés par injection de haute qualité qui protègent les équipements de valeur. Les professionnels du monde entier font confiance à leurs valises étanches NANUK pour organiser, protéger et transporter des instruments et du matériel dans des environnements hostiles. Pour plus d'informations, consultez le site : www.nanuk.com.

