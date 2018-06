Plataforma da Serasa para microempreendedor tem uma simulação de crédito por minuto e já atingiu R$1 milhão em empréstimo aprovado

A maioria dos empreendedores que buscou crédito na ferramenta da Serasa pretende utilizar o dinheiro para investir na companhia: 24% compra de equipamentos, 20% expansão e 20% fluxo de caixa. Já 16% devem quitar dívidas, 15% fazer estoque e 5% reformar o negócio.

"O acesso ao crédito é fundamental para a manutenção e o crescimento de uma companhia. O novo canal digital pretende facilitar e agilizar essa busca, já que concentra no mesmo ambiente empresas que estão dispostas a fazer uma análise individual e oferecer propostas personalizadas de acordo com o perfil de quem solicitou, estimulando inclusive, o crédito consciente", diz o vice-presidente de Micro, Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Victor Loyola.

Na ferramenta, a simulação do empréstimo é feita com financeiras que investem no segmento de MEIs e MEs. Atualmente, o serviço de acesso a crédito do Serasa Empreendedor conta com fintechs, como Nexoos, Biz Capital, Biva e Tutu Digital. Parcerias com outras fintechs, cooperativas de crédito e bancos já estão em negociação.

O acesso é totalmente gratuito e conta com orientação ao usuário durante todo o processo de simulação para que ele aumente as chances de conseguir o crédito. Para fazer a simulação, é necessário que o empreendedor se cadastre na plataforma do Serasa Empreendedor, com CNPJ, nome completo, e-mail, celular e CPF.

Segundo o Indicador da Serasa Experian, a busca geral por crédito das micro e pequenas empresas cresceu 6,0% no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com mesmo período do ano passado.

