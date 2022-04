Plataforma de agricultura digital da Bayer inaugura primeira loja física em parceria com Coopercitrus

"O sistema cooperativista tem um papel fundamental para garantir o acesso dos produtores brasileiros ao agro 4.0. Ter a primeira loja física da Climate FieldView™ dentro da filial de uma das maiores cooperativas do país só confirma essa vocação e reforça como podemos potencializar esse processo junto com uma parceira como a Coopercitrus", afirma Abdalah Novaes, líder de negócios da Climate FieldView para a América Latina. "Com a FieldView™ Shop, assumimos o compromisso de mostrar valor em nossos produtos ao realizar demonstrações ao vivo de como seria a usabilidade deles na prática, de acordo com o tamanho das propriedades, e permitir que seja possível concluir toda a jornada de compra em um único lugar", afirma o executivo.

Na loja física é possível conhecer todas as ferramentas de agricultura digital disponibilizadas pela empresa, experenciar demonstração dos produtos, acessar condições especiais de contratação, adquirir na hora hardwares e acessórios, ter apoio com representantes da Climate FieldView™, entre outras possibilidades.

A Climate FieldView™ é a solução líder de agricultura digital no mundo, com mais de 22 milhões de hectares já mapeados somente no Brasil e um ritmo expressivo de crescimento, afirma Novaes. "Com o FieldView o produtor rural pode ser mais assertivo na quantidade de fertilizantes utilizados em seu solo, ou mais preciso no momento correto de controlar uma praga na lavoura. Na loja física será possível enxergar todas essas possibilidades ao vivo e adquirir soluções prontas para serem aplicadas nas propriedades rurais. É uma forma de estreitar nosso relacionamento com o produtor rural e de apresentar alternativas para que a transição para o digital seja cada vez mais simples e rápida", diz o líder de Climate FieldView™.

Além de realizar a contratação dos serviços da Climate FieldView™ na FieldView™ Shop, em Quirinópolis, agricultores interessados podem contratar as soluções da plataforma diretamente pelo site da empresa, por meio de seu distribuidor de preferência, pelo contato com o Representante de Vendas da região, ou até mesmo a partir do resgate de pontos acumulados no Impulso Bayer, programa de relacionamento e fidelidade da companhia.

