Plataforma de blockchain XinFin.io faz parceria com o OMFIF para o lançamento do "Investidores Públicos Globais" de 2018

CINGAPURA, 22 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A XinFin se associa com o OMFIF para o "Investidores Públicos Globais" (GPI – Global Public Investors) de 2018, como parceira oficial de tecnologia global. A XinFin vai capitalizar a rede institucional do OMFIF para impulsionar o reconhecimento da tecnologia de blockchain e seu potencial para financiamento de infraestrutura.

O OMFIF é um instituto de pesquisa global dedicado à instituição de bancos centrais, política econômica e investimento público, relacionados a bancos centrais, fundos soberanos, fundos de pensão, reguladores e tesouros – também conhecidos como "Investidores Públicos Globais" (GPI – Global Public Investors), com ativos para investimentos de $ 33,8 trilhões distribuídos pela rede. O OMFIF se foca em temas de política e investimento globais e oferece percepções através de Análises e Reuniões. Faz pesquisa econômica sobre temas que se relacionam às atividades das instituições filiadas, tais como política monetária e econômica, regulamentação e supervisão, governanças e administração de ativos e reservas.

A XinFin, como patrocinadora oficial de tecnologia irá se envolver com a rede do OMFIF dos principais 750 Investidores Públicos Globais, alavancando-a para promover o blockchain baseado em soluções tecnológicas inovadoras para aprimorar a eficiência de processos empresariais para os GPIs.

A XinFin desenvolveu uma tecnologia de blockchain híbrida, que combina o melhor das redes privadas e públicas e oferece transparência com segurança para aplicações industriais. A rede híbrida atende as necessidades de casos de uso pertencentes à governança, remessas, finanças e comercialização, entre outras. Através dessas parcerias, a XinFin irá contribuir para criar soluções factíveis e viáveis para o setor financeiro. Os estudos econômicos do OMFIF, combinados com a tecnologia de blockchain da XinFin, irão ajudar a criar um consórcio global de GPIs, que irão trabalhar pela infraestrutura sustentável e um mundo melhor.

O vice-presidente de Blockchain, Sameer Dharap, disse entusiasmado: "Iremos divulgar em breve um podcast conjunto com um economista sênior do OMFIF demonstrando como a tecnologia de blockchain pode ajudar os investidores públicos globais no financiamento de infraestrutura e administração de capital de giro".

Sobre a XinFin

A XinFin é um protocolo de Blockchain Híbrido de fonte aberta, criado em Cingapura. A XinFin Network [XDCE] (https://coinmarketcap.com/currencies/xinfin-network/) é uma rede de utilidade pública que permite às empresas implementar aplicações do mundo real no Protocolo de Blockchain Híbrido (Hybrid Blockchain Protocol) em um ambiente propício, complacente e amigável à regulamentação, para diversos casos de uso no comércio, finanças, remessas, cadeia de suprimento, saúde e outras áreas industriais, para melhorar a eficiência empresarial. O XDC Dev Environment encoraja os desenvolvedores a construir DAPPs usando contratos inteligentes. A comunidade da XinFin obtém seu sucesso do ecossistema que é composto por desenvolvedores, serviços de utilidade de rede e financiadores de longo prazo.

FONTE XinFin

