Plataforma de experiência digital da Arc XP gera VLP de até USD 4,51 milhões, incluindo economia de USD 4,3 milhões, de acordo com estudo Total Economic Impact

WASHINGTON, 14 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Arc XP, provedora líder de plataformas de experiência digital, revelou hoje os resultados de um estudo Total Economic Impact (TEI) realizado pela Forrester Consulting que avalia os benefícios comerciais que as empresas de mídia podem obter ao adotar a plataforma de experiência digital (DXP) da Arc XP. O estudo constatou que, em três anos, uma empresa de mídia composta obteve um retorno sobre o investimento de 114%, valor presente líquido (VPL) de USD 4,51 milhões, incluindo economia de USD 4,3 milhões, graças ao aumento da produtividade e à desativação de outros sistemas como resultado da adoção da Arc XP.

De acordo com o estudo: "A Arc XP ajuda seus clientes a operar de forma mais eficaz, publicar mais conteúdo, oferecer experiências omnicanal, reduzir custos e aumentar o faturamento digital. Para empresas de mídia, a Arc XP aprimora a experiência do usuário final, o que leva a um maior tráfego do site, maior tempo de permanência no site e aumento da publicidade digital e do faturamento proveniente de assinaturas."

Entre as principais conclusões do relatório estão:

Melhoria de 50% na produtividade da equipe editorial simplificando os fluxos de trabalho e o processo de criação de conteúdo

simplificando os fluxos de trabalho e o processo de criação de conteúdo Melhoria de 67% na produtividade do desenvolvedor eliminando o tempo gasto com suporte e manutenção de sistemas legados e da infraestrutura de seus sites

eliminando o tempo gasto com suporte e manutenção de sistemas legados e da infraestrutura de seus sites Faturamento anual incremental de USD 1,6 milhão proveniente de assinaturas digitais até o terceiro ano graças à capacidade aprimorada fornecida pela Arc Subscriptions de aumentar e gerenciar uma base de assinantes digitais pagos.

graças à capacidade aprimorada fornecida pela Arc Subscriptions de aumentar e gerenciar uma base de assinantes digitais pagos. Faturamento anual incremental de USD 1,2 milhão proveniente de publicidade digital até o terceiro ano graças a SEO aprimorado e maior tráfego do site, resultando em mais tempo de permanência no site e visualizações de página.

"Há muito tempo ouvimos de nossos clientes que a Arc XP permitiu que eles alcançassem seus objetivos e metas de crescimento digital. É extraordinário ver o impacto quantificável que a plataforma exerce para nossos clientes de mídia digital, tanto em termos de ROI quanto de valor de longo prazo", disse Miki King, presidente da Arc XP.

Entre outros benefícios citados no estudo estão:

Melhor desempenho do site, incluindo confiabilidade significativamente aprimorada e velocidades de carregamento de página mais rápidas.

Uma experiência aprimorada do usuário final, levando leitores e assinantes a passar mais tempo no site.

Parceria contínua da Arc XP e acesso a uma comunidade global de usuários da Arc XP.

Ao ser entrevistado, um cliente da Arc XP, que é diretor geral de uma empresa de mídia no México, disse: "[A parceria com a Arc XP] é uma experiência totalmente diferente. O site carrega mais rápido. Temos mais informações. Temos mais tráfego. Temos mais engajamento com as pessoas."

Outro cliente da Arc XP entrevistado, diretor de produtos de uma empresa de mídia nos EUA, declarou: "A Arc XP fez parte absoluta do crescimento de nosso faturamento proveniente de assinaturas. A velocidade do site fez uma enorme diferença. Isso permitiu à nossa equipe publicar mais histórias… a Arc XP tem sido definitivamente parte do crescimento do faturamento."

Para entender os benefícios comerciais e a economia de custos da DXP da Arc XP para empresas de mídia, a Forrester entrevistou quatro tomadores de decisão de clientes com experiência no uso da Arc XP.

O estudo completo está disponível aqui.

