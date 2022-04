Plataforma de negociações abre modo VIP por um dia.

Status premium da plataforma permite que seus usuários experimentem os benefícios VIP que são exclusivos e cheios de oportunidades.

SÃO PAULO, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de negociação Binomo oferece uma oferta limitada para passar 1 dia como trader VIP. Em 26 de abril, todos poderão explorar os benefícios premium e desfrutar de ativos raros indisponíveis para outros status. Os VIPs podem negociar com ativos exclusivos, receber cashback por suas negociações e competir entre si em torneios privados.

Para participar da promoção, os traders devem fazer qualquer depósito até 23h59 do dia 25 de abril e passar o dia inteiro em 26 de abril como trader VIP. Nenhuma ação adicional é necessária.

Que tipo de benefícios os comerciantes obterão?

Ativos Adicionais.

São 41 ativos adicionais para negociação, dos quais todos os usuários poderão passar o dia negociando com ativos raros disponíveis apenas para traders VIP, como por exemplo, Apple, EUR/HKD, Netflix, etc.

10% de Reembolso.

Além disso, os usuários receberão 10% de reembolso. Sendo VIPs, os usuários recebem cashback automaticamente todas as segundas-feiras no saldo real da conta. Também recebem 10% de volta ao saldo para todas as negociações malsucedidas do dia. O reembolso é creditado em até 5 dias após a promoção.

Até 90% de rentabilidade.

Usuários VIP são os primeiros a serem notificados sobre o início do Happy Hour. Durante o Happy Hour, a rentabilidade de determinados ativos aumentam em até 90% (em caso de previsão correta). Para isso, é preciso certificar-se de ter as notificações push da Web e móveis ativadas.

Torneio exclusivo.

Os usuários VIP podem competir entre si em torneios exclusivos. Em 26 de abril, todos também podem participar de um torneio VIP privado com mais chances de colocar as estratégias em prática.

Para se juntar à plataforma em abril e fazer parte da comunidade Binomista, basta acessar o site e se cadastrar na Binomo .

A Binomo foi fundada em 2014, oferecendo aos traders acessos aos mercados internacionais das principais categorias de ativos. Presente em 133 países, movimenta mais de 30 milhões de operações por semana e é regulada pela The Financial Comission (Comissão Financeira Internacional), organização estrangeira independente e especializada em resolução de disputas no mercado financeiro. Se o trader for vítima de alguma fraude, estará protegido por um seguro de até 20 mil libras esterlinas.

Com painéis intuitivos e uma equipe de treinamento própria, a Binomo reúne mais de 1 milhão de usuários e atrai cada vez mais pessoas em busca de uma renda extra para complementar a renda. Nos últimos anos, as plataformas de negociação online geraram um crescimento mundial de pequenos investidores, permitindo que qualquer pessoa invista em ativos financeiros internacionais sem sair de casa.

Importante: Antes de negociar na plataforma, o cliente precisa analisar suas capacidades financeiras.

FONTE Binomo

