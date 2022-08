Plataforma de orquestração de teste inteligente HyperExecute da LambdaTest já está disponível no Microsoft Azure Marketplace

Os clientes do Microsoft Azure em todo o mundo agora têm acesso à HyperExecute para orquestrar perfeitamente seus testes e alcançar um lançamento mais rápido no mercado.

SÃO FRANCISCO, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma em nuvem líder de testes de qualidade contínua, anunciou hoje a disponibilidade da HyperExecute, uma plataforma rápida de orquestração de testes inteligentes, no Microsoft Azure Marketplace, uma loja on-line que oferece aplicativos e serviços para uso no Azure. Os clientes agora podem aproveitar a plataforma em nuvem produtiva e confiável do Azure, com implementação e gerenciamento simplificados.

A HyperExecute da LambdaTest é uma plataforma de orquestração de teste inteligente de última geração que ajuda testadores e desenvolvedores a executar testes de automação de ponta a ponta (Selenium, Playwright e outros) na velocidade mais rápida possível. Ela é até 70% mais rápida do que as tradicionais redes de automação baseadas em nuvem.

As plataformas de teste de automação existentes são inerentemente lentas devido aos muitos saltos de rede que acontecem durante cada teste. Na abordagem tradicional, os cenários de teste acionados são enviados primeiro ao hub, que, por sua vez, é programado para ser executado no nó mais adequado. Isso resulta em latência desnecessária, uma vez que muitos componentes da rede estão envolvidos em todo o processo. Além disso, vários saltos de rede com componentes separados resultam em um aumento da desagregação do teste, um fator que é o maior obstáculo para o lançamento no mercado.

Ao usar os centros de dados mundiais do Microsoft Azure, a HyperExecute unifica todos os componentes em um único ambiente de execução, eliminando os saltos de rede e reduzindo o tempo de execução do teste. Isso permite que as empresas testem códigos e corrijam problemas em um ritmo muito mais rápido e, portanto, possam realizar o lançamento no mercado em menos tempo.

A HyperExecute é disponibilizada com registros de console em tempo real para execução de testes, agrupamento inteligente de testes para reduzir o tempo total de construção, gerenciamento de artefatos, relatórios automáticos e novas tentativas automáticas em caso de falhas. A plataforma também está disponível para Windows, Mac e Linux.

"Trabalhamos com o Microsoft Azure para construir a HyperExecute. Uma plataforma revolucionária de orquestração de testes inteligentes que garantirá que os desenvolvedores recebam feedback mais rápido, permitindo, assim, que as empresas cheguem ao mercado em menos tempo", disse Mayank Bhola, cofundador e diretor de desenvolvimento de produtos da LambdaTest. "Tivemos um feedback incrível de nossos primeiros clientes, que estão entre as maiores empresas do mundo. Mal podemos esperar para que o mundo teste a HyperExecute por meio do Microsoft Azure Marketplace."

Jake Zborowski, gerente geral da plataforma Microsoft Azure na Microsoft Corp. disse: "Temos o prazer de dar as boas-vindas à HyperExecute da LambdaTest ao Microsoft Azure Marketplace. Ela oferecerá aos nossos parceiros uma grande exposição aos clientes em nuvem em todo o mundo. O Azure Marketplace oferece experiências de qualidade de primeira classe de parceiros de confiança globais com soluções testadas para funcionar perfeitamente com o Azure."

O Azure Marketplace é um mercado on-line para compra e venda de soluções em nuvem certificadas para execução na plataforma Azure. O Azure Marketplace ajuda a conectar empresas que buscam soluções inovadoras baseadas em nuvem com parceiros que desenvolveram soluções que estão prontas para uso.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma na nuvem de teste de qualidade contínua que ajuda os desenvolvedores e os avaliadores a enviarem um software mais rapidamente. Mais de sete mil clientes, um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

A plataforma LambdaTest oferece uma orquestração de testes segura, escalável e criteriosa para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de seus DevOps (CI/CD).

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades utrarrápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criarem software mais rápido.

O Test at Scale (TAS) ajuda os desenvolvedores a terem um controle minucioso sobre a qualidade dos testes ao obter informações detalhadas sobre a execução do teste, a gestão de testes instáveis e reduzir os tempos de feedback ao executar apenas os testes afetados e, assim, ajudar a obter feedback mais rápido sobre as alterações de código. O TAS é de código aberto e suporta múltiplas estruturas de testes.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

FONTE LambdaTest

SOURCE LambdaTest