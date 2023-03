Plataforma de telemática Wialon atinge 3,5 milhões de veículos conectados em todo o mundo

A Wialon, plataforma global de telemática e IoT criada pela desenvolvedora de software europeia Gurtam, atingiu um recorde de 3,5 milhões de unidades conectadas em mais de 150 países. A Wialon é a maior plataforma de gestão de frotas do mundo pelo número de veículos conectados e outros ativos.

VILNIUS, Lituânia, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Trabalhando em todo o mundo por meio de uma rede de mais de 2.400 parceiros, que incluem provedores de serviços de telemática e desenvolvedores de soluções, a Wialon conecta e rastreia veículos e ativos que vão desde frotas de veículos de carga e de passageiros, maquinário especial, bem como unidades estacionárias, incluindo geradores e unidades de armazenamento de combustível.

O veículo de nº 3.500.000 conectado por meio da plataforma da Wialon faz parte de uma frota de ambulâncias na África Ocidental, onde a parceira da Wialon, Geoloc Conseil, garante o despacho eficiente de ambulâncias e gerenciamento de combustível. A empresa opera predominantemente na França e na África Ocidental, atendendo a empresas de transporte, construção, correio expresso e serviços.

"Temos trabalhado com a Wialon desde 2016, quando uma simples busca na internet nos levou à solução para rastreamento de combustível e monitoramento de horas de máquina. Sete anos depois, estamos orgulhosos de ter conectado o veículo de nº 3.500.000 à plataforma. Soluções de tecnologia inovadoras, confiáveis e fáceis de usar na base da Wialon desempenham um papel fundamental na viabilização e aceleração do crescimento dos negócios na África", disse Francois Traoré, diretor geral da Geoloc Conseils.

A plataforma da Wialon e suas soluções de software de gerenciamento de frotas, os mais de 2.400 parceiros da Wialon – provedores de serviços de telemática e desenvolvedores de soluções – implementaram aplicações em uma ampla gama de mercados e setores: transporte e mobilidade, logística, serviços de entrega, construção, agronegócio, gestão de água e resíduos, serviços públicos, ferrovias, mineração e processamento, e segurança. Eles trabalham na Europa, nos EUA, no Canadá, na América Latina, no Oriente Médio, na África, na Austrália e na Ásia Central.

"As aplicações de telemática e IoT passaram a ser onipresentes para a gestão de frotas e estamos muito orgulhosos com a contribuição da Wialon para o crescimento do ecossistema de parceiros, desenvolvedores e clientes globais. Conectar 3,5 milhões de unidades é um marco significativo para nós, tornando a Wialon a maior plataforma global de telemática e IoT em termos de número de veículos conectados e outros ativos ", disse Aliaksandr Kuushynau, diretor da Wialon na Gurtam.

