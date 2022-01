Plataforma descentralizada de metaverso socialfi Boom permite apresentação de NFTs na wallet de seu app

SINGAPURA, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Embora as últimas notícias e informações sobre criptomoedas e projetos NFT sejam mais conhecidos por meio das empresas de mídia social da Web 2.0, não há plataformas sociais descentralizadas disponíveis no mercado que permitam que os usuários possuidores de NFT possam apresentar seus ativos de NFT ou tokens nas plataformas sociais.

O mercado de criptomoedas está mudando para um desenvolvimento descentralizado da internet, a assim chamada "Web 3.0". Em termos simples, é a ideia de implementar a web com base em tecnologia subjacente de blockchain que enfatiza a descentralização e tokenomics (oferta e demanda de tokens) que faltava para a maioria das empresas da Web 2.0. O conceito de Web 3.0 pode ser muito importante para as plataformas sociais pois ele melhora a autenticidade de certos ativos de NFT ou tokens que o influenciador cripto ou NFT tem, o que leva a uma introdução de uma plataforma social descentralizada, a "Boom".

A Boom, uma plataforma social descentralizada de comunidade de criptomoedas acaba de anunciar que os usuários e criadores de NFT estão autorizados a apresentar seus NFTs na wallet do aplicativo e plataforma da Boom. Enquanto a maioria das wallets móveis de NFT permitem que os usuários apresentem NFTs, não há plataformas sociais que permitam que os usuários apresentem os NFTs nas plataformas sociais enquanto testam a autenticidade do NFT para o público ver. Portanto, esta é uma atualização importante para os criadores de NFTs e para o desenvolvimento da Web 3.0.

O que é mais interessante sobre a Boom é que tem diversas funções fáceis de usar para criadores e usuários de NFTs. Juntamente com os recursos mais importantes há aquele de que os usuários podem se tornar um Criador ou KOL (Key Opinion Leader) de NFT. Usuários e criadores podem criar seus próprios canais para compartilharem seus conhecimentos e pensamentos sobre a situação atual do mercado de NFTs ou criptomoedas ao mesmo tempo em que podem escolher ser um canal pago ou gratuito para os espectadores. E também, ao compartilharem seus pensamentos e opiniões sobre um projeto específico, eles podem apresentar seus NFTs e tokens para mostrar a autenticidade de possuírem o token com tecnologia de blockchain. Além disso, a Boom aceita também o USDT (Tether) e o token da Ethereum (ERC20) na wallet do seu app, permitindo que os usuários recebam, transfiram e retirem tokens com controle completo o tempo todo de seus ativos em token ou NFT.

Fora isso, os usuários podem navegar pelas últimas notícias e postagens populares criadas pelos criadores na plataforma. Na plataforma, as postagens populares se baseiam nas postagens mais comentadas nas últimas 24 horas e os usuários também podem selecionar postagens de diferentes criadores que eles seguem. Ao aproveitarem o conteúdo produzido pelos criadores, os usuários podem pagar uma gratificação, taxas de inscrição por meio de criptomoedas ou NFTs.

Com todos esses recursos exclusivos oferecidos pela Boom, a plataforma pretende criar um espaço social para a comunidade e os usuários compartilharem seus conhecimentos sobre criptomoedas. Ao fazer isso, ela aumenta a colaboração entre as comunidades e gera novas ideias de criptomoedas. Todos os recursos que a Boom está criando se alinham à sua visão e objetivo em direção a uma plataforma descentralizada do metaverso socialfi onde os usuários e criadores são a parte central deste D'app.

Direção futura para a Boom

Por haver muitas adaptações com relação às Social Fi D'apps e NFTs, há possibilidades ilimitadas para a plataforma Boom. Com o objetivo e visão de criar mais benefícios para usuários e criadores, a Boom irá implementar muitos recursos atualizados nos próximos meses.

Juntamente com sua recente iniciativa, a Boom lançou recentemente um fundo de $1 milhão para criadores que funciona como apoio aos contribuidores da Boom. Os criadores ou KOL que correspondem aos critérios da campanha podem compartilhar o fundo mesmo recebendo outros apoios como suporte de marketing, recompensa NFT de influenciador, taxa de assinatura de parceria e apresentação na página de influenciador no site da Boom. Com todos esses benefícios, os criadores podem ganhar mais seguidores e aproveitar o benefício da Boom ao mesmo tempo. Em duas semanas de lançamento da Boom, já existem mais de dois mil usuários ativos na plataforma e também influenciadores como Crypto Stack, Crypto Gems, Winkcrypto e muitos outros participando da campanha KOL100.

No roteiro do próximo mês há mais recursos chegando e que incluem wallet multicanal, criar para ganhar, dados e armazenamento descentralizados, sistema de ranking, airdrop, conexão com mídia da Web 2.0 e muito mais. Ao trazer todas essas importantes atualizações, a Boom está muito à frente do desenvolvimento de uma plataforma social e de NFT revolucionária que formará uma importante estrutura no próximo metaverso.

Sobre a Boom

A Boom foi registrada em Miami, na Flórida. A empresa foi fundada por um grupo de entusiastas cyberpunk dos Estados Unidos, França, Suécia, Reino Unido e Malásia. Os membros fundadores da Boom têm origens diferentes, mas se reuniram voluntariamente por seus interesses e visão comuns.

Faça o download da BOOM

Para os usuários de iOS, clique aqui para fazer o download do TestFlight e instalar a BOOM. Para os usuários de Android, clique aqui para fazer o download da BOOM.

