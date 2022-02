Plataforma descentralizada de socialfi Boom está disponível na App Store, lançando dois airdrops de NFTs

SINGAPURA, 14 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma descentralizada de socialfi Boom anunciou o lançamento de seu aplicativo na App Store e Google Play, além da versão para Android. Para a maioria dos projetos de criptomoedas, o lançamento de um aplicativo móvel é uma enorme conquista, uma vez que atrairá um grande número de usuários para o aplicativo, proporcionando o benefício do aplicativo para mais usuários no mundo social da Web 3.0.

Quer você esteja envolvido no mercado de NFTs ou criptomoedas ou não, há muita propaganda e seguidores dentro do mercado, o que resultou em um aumento do uso falso de NFTs dentro de plataformas sociais da Web 2.0. Alguns dos usuários fizeram capturas de tela ou baixaram a foto e a utilizaram como foto de perfil sem realmente ter o NFT. Ao fazer isso, perde-se o propósito de possuir o NFT sem suporte da tecnologia blockchain. Com esse contexto, o aplicativo Boom resolveu a maioria dos problemas enfrentados pelos usuários e criadores de conteúdo nas plataformas sociais da Web 2.0, que é a autenticação de ativos em plataformas sociais. Com a disponibilização da Boom na App Store e Google Play Store, estimamos a entrada de um número maior de usuários na comunidade da Boom, gerando mais oportunidades e colaboração no setor e mantendo, ao mesmo tempo, o valor dos NFTs e dos tokens de criptomoedas. Além disso, a equipe da Boom também está trabalhando em uma versão da Boom para PC, que deverá ser lançada no primeiro trimestre, em março de 2022.

*Vídeo de apresentação da Boom*

A principal função do aplicativo da Boom é que os usuários e criadores de conteúdo possam criar suas contas da Boom para navegar por notícias ou compartilhar suas opiniões sobre o mercado atual de criptomoedas. Os usuários podem acompanhar as notícias publicadas por baleias ou grandes líderes de opinião, e os criadores de conteúdo podem compartilhar informações ou ideias em suas contas de forma privada ou pública. Com as atualizações recentes, a Boom até desenvolveu a funcionalidade mais importante, que permite aos usuários exibir seus NFTs ou tokens em seus perfis conforme desejarem. Com essa função, enquanto os usuários leem artigos e postagens de grandes líderes de opinião ou baleias, são capazes de verificar a credibilidade das informações com base no ativo que possuem.

Como a Boom é um aplicativo baseado e centrado na comunidade, a empresa também lançou um fundo para criadores de conteúdo de USD 1 milhão para oferecer suporte mais qualitativo aos criadores de conteúdo.

A Boom participará da festa de aniversário de um ano da ZKSpace, distribuindo NFTs especiais aos participantes

Como parceira da ZKSpace, a Boom realizou uma parceria conjunta com a festa de aniversário de um ano da ZKSpace, distribuindo NFTs especiais aos participantes do evento. Juntamente com a ZKSpace, um protocolo de segunda camada com todos os recursos utilizando ZK-Rollups, a distribuição consistiria em uma edição limitada de NFTs da Boom e da ZKSpace, que operará na rede Ethereum. Os eventos de aniversário terão início em 14 de fevereiro de 2022 e terminarão em 25 de fevereiro de 2022. Para participar do evento e requerer o precioso NFT de edição limitada lançado pela Boom e pela ZKSpace, os usuários deverão seguir as instruções abaixo:

Siga a Boom no Twitter (@boomapporg) e retweet as postagens do evento Entre no grupo oficial do Telegram da Boom Baixe o aplicativo da Boom e crie sua conta na Boom (AppStore e Google Play Store) Depois de concluir todos os procedimentos, deixe sua conta oficial do Twitter e nome de usuário do Telegram no formulário do Google para requerer as recompensas.

Distribuições/airdrops futuros da Boom

Como parte da trajetória futura da Boom, a equipe lançará o NFT oficial da Boom em meados de abril de 2022. O NFT baseia-se em um conceito criado pela equipe da Boom. Ele começou com uma explosão que ocorreu em um planeta no sistema solar no final de 2022. Das explosões, nasceu um novo planeta, que chamamos de Boom, composto por amantes de criptomoedas. Esse grupo de amantes de criptomoedas cumpre seus respectivos deveres no novo planeta, e seus habitantes constroem, juntos, o ecossistema do planeta. Entre cada respectivo personagem como baleia, influenciador, consumidor, criador e artista. No momento, o planeta Boom está emitindo cartões de identificação por meio de airdrop para os primeiros habitantes do planeta. Eles incluem vários benefícios, que estão limitados a direitos de governança da comunidade, exposição de marca pessoal, testes de produtos, bônus exclusivos, entre outros.

Sobre a equipe da Boom

Registrada em Miami, na Flórida, a Boom foi fundada por um grupo de entusiastas cyberpunk dos Estados Unidos, França, Suécia, Reino Unido e Malásia. Os membros fundadores da Boom têm origens diferentes, mas se reuniram voluntariamente por seus interesses e visão em comum.

FONTE Boom

