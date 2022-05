Plataforma digital faz da Carsten Serviços importante aliada na operação logística do Brasil

Essa sinergia de negócio representa uma estratégia utilizada para aumentar a eficiência produtiva, a lucratividade e reduzir custos de operação, com um maior controle das ações através da implementação do aplicativo.

A oscilação da alta de combustíveis, como o diesel, transforma - ainda mais - o aplicativo em uma ferramenta visionária e de extrema importância, permitindo a otimização de frotas e garantindo aos motoristas, mesmo nesse período delicado da economia, visibilidade das demandas de fretes tanto na rota de partida quanto no trecho de retorno.

Como vai funcionar a plataforma da Carsten Serviços?

A operação já funciona internamente, sendo possível observar a grande aceitação por parte de embarcadores, freteiros e pequenos frotistas de todo o Brasil, com cerca de 10 mil veículos cadastrados.

O lançamento do aplicativo "Conecta" vem comprovar o sucesso deste projeto que garantirá o acesso à plataforma a todos que desejam se cadastrar.

Por meio do aplicativo, a demanda da transportadora será disponibilizada, dessa forma, o usuário cadastrado será capaz de analisar o percurso, a documentação, os dados da carga e outros requisitos necessários para saber se está de acordo com seu perfil de frete e então, de forma automática, dar o aceite na operação.

Todo o processo, desde o cadastro até a conclusão do serviço, será feito de forma remota através do aplicativo que poderá ser acessado de onde estiver, por qualquer smartphone, direto da palma da mão.

A gestão destes transportes é outro ponto importante a ser levantado em relação à qualidade dos serviços Carsten. Os motoristas e suas cargas ficam assegurados pelo monitoramento em tempo real realizado através da torre de controle e toda a estrutura e suporte da empresa.

Os possíveis usuários do "Conecta" incluem embarcadores, freteiros, pequenos frotistas e principalmente frotas ociosas, trazendo sinergia de toda a cadeia pelo Brasil.

Qual o objetivo do aplicativo "Conecta"?

O grande objetivo desta plataforma é poder contribuir para que o transporte de cargas no país seja aproveitado da melhor maneira possível, permitindo a parceria até mesmo com freteiros mais distantes.

Capaz de identificar e solucionar desafios de maneira proativa e com eficiência, a Carsten destaca-se pelo seu know how que, aliado a tecnologia da plataforma, coloca a empresa em uma posição relevante no mercado e a torna ainda mais competitiva.

Dessa forma, o cadastro de novos veículos pelo aplicativo deve garantir a expansão do negócio e ampliar o atendimento das grandes demandas do mercado logístico.

Isso demonstra como, cada vez mais, a tecnologia está conectando pessoas e encontrando soluções transformadoras para seus negócios, de forma que haja um melhor aproveitamento de serviços e redução de danos ao meio ambiente.

Importância do "Conecta" para o meio ambiente

Atualmente, os veículos são grandes responsáveis pelas emissões de gases efeito estufa (GEE), vilões do aquecimento global.

Com o controle realizado pela Carsten, todas as operações - inclusive de terceiros - são monitoradas, contribuindo para um melhor gerenciamento dos índices de poluentes emitidos através do transporte.

Além disso, a empresa consegue gerar relatórios de análise e oferece frete zero emissões de poluentes aos seus clientes, por meio da compra de crédito de carbono.

Neste sentido, o "Conecta" será, também, uma forma de propagar essas atitudes ecológicas já praticadas pela empresa, a fim de que a sustentabilidade seja valorizada cada vez mais no meio logístico.

Em fase de homologação, o lançamento do aplicativo "Conecta" está previsto para junho deste ano.

A Carsten Serviços é uma empresa de transportes que possui sede em Agudos, cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Hoje, suas atividades compreendem todas as regiões do país, cooperando para o desenvolvimento econômico e com ações voltadas para a sustentabilidade do negócio, apresentando um grande crescimento no setor logístico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813751/Design_sem_nome.jpg

FONTE Carsten Serviços

SOURCE Carsten Serviços