Plataforma Global de transporte privado inDrive fecha parceria com a SHIELD para impulsionar a confiança e a justiça

SÃO FRANCISCO, 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- inDrive, o serviço de mobilidade privada online de crescimento mais rápido do mundo, anunciou hoje que está utilizando a inteligência de dispositivos da SHIELD, empresa global de inteligência de risco. A tecnologia da SHIELD está fortalecendo as defesas da inDrive contra fraudes e a ajudando a atingir os mais altos níveis de confiança, transparência e justiça para motoristas e passageiros em todo o mundo.

inDrive

Com o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado do mundo, a inDrive atende as necessidades de mobilidade de usuários em mais de 700 cidades e em 47 países. Atualmente, o aplicativo inDrive foi baixado mais de 150 milhões de vezes. Uma empresa voltada para pessoas com a missão de desafiar a injustiça, a plataforma capacita motoristas e passageiros de forma única a negociar ofertas de preços justos com base na rota ou em outros fatores.

A SHIELD fornece inteligência de risco líder do setor, que elimina a injustiça e a deslealdade, garantindo que as negociações e os preços sejam mantidos transparentes. Usuários desonestos e fraudulentos são mantidos fora da plataforma inDrive, impedindo-os de causar problemas como corridas com preços injustificáveis.

A inteligência de dispositivos da SHIELD fornecerá a força motriz para a inDrive se manter à frente das tentativas de fraude no transporte por aplicativo em todo o mundo. Esses grupos de fraudes frequentemente utilizam contas falsas, que podem ser criadas com ferramentas como clonadores de aplicativos, com identidades roubadas ou mesmo assumindo contas legítimas. Usando clonadores de aplicativos, os fraudadores podem criar e acessar várias instâncias do mesmo aplicativo a partir de um único dispositivo. Os sindicatos fraudulentos ampliam ainda mais a amplitude de sua estratégia de fraude, replicando-a em vários dispositivos. Contas falsas podem ser usadas para completar corridas fantasmas - corridas que na verdade não acontecem - para acumular rapidamente incentivos de conclusão de corridas. Contas falsas também podem ser combinadas com falsificadores de GPS para simular alta demanda em uma área, causando picos de tarifas dos quais os sindicatos fraudulentos lucram.

Procurando impedir fraudes de forma proativa, a inDrive aproveitará o SHIELD ID, o padrão global para identificação de dispositivos que vincula dispositivos falsos criados a partir do mesmo dispositivo físico, que podem chegar aos milhares. O SHIELD ID capacitará a inDrive a identificar instâncias de várias contas de motorista ou passageiro sendo operadas no mesmo dispositivo. Ao mesmo tempo, a tecnologia de IA da SHIELD pode identificar um grande número de contas acessando o mesmo endereço IP ou sub-rede. Os indicadores de risco da SHIELD detectarão a instalação e ativação de todas as ferramentas e técnicas maliciosas na plataforma, como falsificadores de GPS, aplicativos adulterados e clonadores de aplicativos.

A inteligência de risco da SHIELD faz tudo isso sem a necessidade de informações de identificação pessoal (em inglês: Personal Identifiable Information, PII), garantindo que a inDrive permaneça em conformidade com as leis de proteção de dados e privacidade em todo o mundo sem comprometer a segurança.

A inDrive estava se lançando rapidamente em novos mercados e precisava levar em conta diversos e distintos riscos de fraude. A rede de inteligência global da SHIELD garante que a inDrive fique à frente das ameaças emergentes, atendendo aos perfis de risco exclusivos de cada região.

Arsen Tomsky, CEO e fundador da inDrive, disse: "A inDrive se dedica a desafiar a injustiça e manter a transparência e a justiça no espaço de mobilidade e transporte. Nossa parceria com a SHIELD nos capacita a permanecer fiéis à nossa missão de ajudar as pessoas, como também garantir os mais altos padrões de confiança e justiça para todos, ao mesmo tempo em que mantemos nosso rápido ritmo de crescimento".

Justin Lie, fundador e CEO da SHIELD, acrescentou: "O modelo revolucionário de negociação de preços da inDrive é uma inovação no setor de transporte urbano por aplicativo. A confiança é uma via de mão dupla, e a SHIELD tem orgulho de ajudar a inDrive a garantir preços justos e um campo de atuação nivelado para motoristas e passageiros genuínos".

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de TI e transporte e é um dos serviços de transporte privado online de crescimento mais rápido do mundo. Seus serviços estão disponíveis em mais de 700 cidades em 47 países em todo o mundo. O aplicativo da empresa foi baixado mais de 150 milhões de vezes.

A inDrive, anteriormente inDriver, cresceu muito além do compartilhamento de viagens para se tornar um marketplace , incluindo transporte intermunicipal, frete e serviços de carga, serviços nacionais, buscas de emprego e delivery . A empresa continuará a expandir e diversificar os serviços que oferece.

A inDrive está sediada em Mountain View, na Califórnia, e opera centros regionais nas Américas, Ásia, Oriente Médio, África e países da CEI, e emprega mais de 2.400 pessoas. No início de 2021, a inDrive alcançou o status de unicórnio após fechar uma rodada de investimentos de US$ 140 milhões com a Insight Partners, General Catalyst e Bond Capital, que avaliou a empresa em US$ 1,23 bilhão.

Para mais informações, acesse indrive.com.

Sobre a SHIELD

A SHIELD é a empresa líder mundial em inteligência de análise risco que ajuda organizações globais como inDrive, Alibaba, Mobile Premier League (MPL), TrueMoney e Maya a conter fraudes, gerar confiança e impulsionar o crescimento. Combinamos IA e algoritmos de Machine Learning para ajudar todas as empresas digitais a se manterem atualizadas contra fraudes novas e desconhecidas.

Com escritórios em São Francisco, Miami, Londres, Berlim, Jacarta, Bangalore, Pequim, Singapura, estamos alcançando rapidamente nossa missão de proporcionar confiança para o mundo.

Para mais informações, acesse shield.com.

Contato para a imprensa:

Desmond Wong

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1987410/inDrive.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1911760/SHIELD_Company_Logo.jpg

FONTE SHIELD

SOURCE SHIELD